SETRAN conclui a primeira capa de asfalto da PA-254, no baixo Amazonas

A rodovia PA-254 liga as cidades de Óbidos, Oriximiná, Curuá, Alenquer, entre outras.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) conclui o 44º quilômetro de primeira capa de asfalto da PA 254, no baixo Amazonas. Ao todo serão construídos e pavimentados 48 quilômetros da rodovia, maior em extensão da malha rodoviária estadual, contendo mais de 382 quilômetros.

A rodovia PA-254 interliga as cidade de Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre e outras. A Secretaria avançou também na segunda capa de asfalto, que ultrapassa 32 quilômetros. Quatro pontes em concretos também estão prontas na PA-254.

Para o titular da Setran, Adler Silveira, garantir o asfaltamento de rodovias do Baixo Amazonas significa resgatar o sentimento de pertencimento do povo daquela região. “É um trabalho que já entregou corredores logísticos como a PA 427, a Moaçara, e continua em obras em mais de 400 quilômetros de estradas, incluindo agora a vicinal Cuamba, que será toda asfaltada, permitindo que seja garantido o direito de ir e vir com segurança de quem vive no Baixo Amazonas”, pontua Alder Silveira.

Entre as estradas beneficiadas com asfalto na região do Baixo Amazonas, além da PA-254 e da PA-427 (Alenquer), há ainda a PA-439 (Oriximiná), PA 437 (Óbidos), PA-370/Transuruará e a vicinal Cuamba, que está em processo de licitação.

Fonte: Agência Pará