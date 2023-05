ÓBIDOS: Fazenda da Esperança Santa Clara inaugura Escola e Padaria Fortunato Chocrón

A solenidade de inauguração e bênção aconteceu na manhã de sábado, dia 27, na sede da Fazenda da Esperança, que fica localizada no Refúgio Dom Martinho, e contou com a presença dos acolhidos, benfeitores, em especial a Família Chorón, que contribuem com esse importante obra. A Santa Missa em Ação de Graças foi conduzida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos Padres, Adalberto e Emmanuel.

A Escola e Padaria Fortunato Chocrón, é uma homenagem a um grande incentivador de projetos sociais e de importantes entidades, em especial, a Fazenda da Esperança Santa Clara, onde, periodicamente, realizava visitas ao lado de sua amada esposa Ana Maria, que sempre contribuiu para o crescimento do trabalho Social, dando mais dignidade aos acolhidos. A Escola e Padaria, é um projeto para profissionalizar e oferecer aos acolhidos uma profissão e capacitá-los a atuar na área de Panificação contribuindo com sua recuperação.

A Fazenda da Esperança se faz presente desde o ano de 2011 e inaugurada em 22 de janeiro de 2012, na Diocese de Óbidos, com o nome de Fazenda Santa Clara de Assis, uma obra social que atua na recuperação de dependentes químicos, vivenciando em comunidade terapêutica, que visa resgatar a dignidade humana, com uma vivência comunitária baseada no trabalho, na convivência e na espiritualidade.

Álbum de FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6016-obidos-fazenda-da-esperanca-santa-clara-inaugura-escola-e-padaria-fortunato-chocron#sigProId1fafb8faa8 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Diocese de Óbidos