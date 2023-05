SEMAB incentiva o cultivo da agrobiodiversidade amazônica com potencial econômico

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, incentiva os produtores da agricultura familiar, assentados, comunidades quilombolas e tradicionais, no cultivo e manejo da agrobiodiversidade amazônica em suas propriedades, sobretudo, aquelas espécies que oferece e garante, segurança alimentar e renda complementar importante na economia da família.

Em geral, o açaí, andiroba, bacaba, buriti, cacau de várzea, caju, camu-camu, castanha da amazônia, copaíba, cumaru, cupuaçu, patauá, pupunha, taperebá, tucumá, uxi, entre outras espécies, compõem ou integram (em número reduzido de indivíduos) as unidades produtivas dos agricultores; mas, em muito dos casos, a produção não é devidamente valorizada e aproveitada para a nutrição e monetização.

Sra. Inês, da comunidade Silêncio recebendo mudas da agro biodiversidade amazônica.

Mas, diante da atual conjuntura da bioeconomia no Brasil e no mundo, assim como da alimentação saudável, cada uma dessas espécies da agrobiodiversidade amazônica, com propriedades benéficas comprovadas, vem cobrando destacada atenção pelas indústrias inovativas de alimentos, nutracêuticas, farmacêuticas, cosméticos e de energia. Por exemplo, o camu-camu (Myrciaria dubia) é uma frutífera arbustiva que produze frutos de rica concentração de ácido ascórbico (vitamina C) e antioxidantes; ativos naturais bem superior ao encontrado em outros frutos.

Semeadura de castanha da amazônia

Nesse sentido é que a SEMAB está produzindo mudas da agrobiodiversidade amazônica, como forma de promover o aumento sustentável da área cultivada dessas espécies com potencial econômico (seja em áreas de várzea como em terra firme) e, consequentemente, a produção seja comercial para exportação e/ou industrialização. Na aquisição das sementes para produção das mudas, deve-se muito aos parceiros como: os próprios agricultores, a agroindústria Mondial Exportadora e a SEDAP.

FONTE:Informações e fotos Semab