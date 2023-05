Alcoa promoveu Workshop que reuniu profissionais da imprensa em Belém

Aconteceu neste sábado, dia 27, no "Workshop Alcoa e Imprensa no Pará", realizado na cidade de Belém do Pará, evento em que estiveram presentes jornalistas e profissionais da área da comunicação. O evento foi promovido pela Mineradora Alcoa, o qual reuniu especialistas e veículos de mídia para discutir, compartilhar experiências e conhecimentos sobre o mundo digital, com foco especial nas mídias sociais.

O Workshop ocorreu pela manhã no Senai Getúlio Vargas, em Belém, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado e a troca de ideias. O evento contou com a participação de palestrantes renomados, especialistas em suas respectivas áreas.

Uma das palestras muito aguardada foi ministrada por Juliano Kimura, um profissional de marketing digital com mais de 15 anos de experiência no mercado. Juliano é autor do livro "O Livro Secreto das Redes Sociais" e foi eleito duas vezes o melhor profissional de redes sociais pela ABComm. Kimura usou de sua expertise e reconhecimento e falou sobre seu trabalho de social media marketing, o qual tem diversos trabalhos premiados e reconhecidos pelo mercado. Os participantes tiveram a oportunidade única de aprender com um dos maiores especialistas do ramo.

Outro palestrante que abrilhantou o evento foi José Calazans, um profissional especializado em análise de dados. Com uma vasta experiência em departamentos de marketing e agências, Calazans atendeu a clientes importantes como Samsung, Kwai e Vale ao longo de seus 15 anos de atuação no mercado. Sua palestra abordou desde a escuta social até a criação de conteúdo e planejamento estratégico, sempre embasado em estratégias criativas fundamentadas em dados. Sua palestra trouxe uma visão valiosa sobre a importância da análise de dados para o sucesso das estratégias de mídia social.

O "Workshop Alcoa e Imprensa no Pará" foi um evento enriquecedor, que proporcionou aos jornalistas e profissionais da comunicação a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre as mídias sociais e entender as melhores práticas para se destacar nesse ambiente cada vez mais relevante na sociedade conteporânea.

A participação em palestras e workshops como esse é fundamental para os profissionais da área, pois permite estar atualizado com as tendências e técnicas mais recentes, além de proporcionar networking e troca de experiências com outros colegas de profissão.

Com certeza, os participantes do "Workshop Alcoa e Imprensa no Pará", que aconteceu em Santarém e Belém, saíram do evento enriquecidos com novos conhecimentos e inspirados para aplicá-los em suas atividades profissionais. O evento foi mais uma prova de que investir em atualização de conhecimentos é essencial para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto