O livro de Deolindo Caiçara já está pronto e será lançado dia 24 de novembro, em Óbidos

O poeta obidense José Deolindo Caiçara nos informou que seu livro intitulado "ÓBIDOS EM VERSOS & DIVERSOS", já está pronto e será lançado no dia 24 de novembro de 2023, no Cliper de Santa Terezinha, em Óbidos, em um evento que promete reunir amigos, familiares e amantes da boa literatura.

A obra, que mescla versos e prosa, transporta os leitores a um passeio pelo tempo, nas fotografias de João Canto, que permeiam todo livro associadas ao tema das poesias, começando pela fotografia que compõe a capa do livro.

Deolindo Caiça e Seu Livro

O livro "Óbidos em Versos & Diversos" é uma verdadeira viagem pela paisagem da alma de Deolindo Caiçara. Nele, o autor compartilha sua visão sobre o amor, as emoções, a infância, a família, os amigos e a contemplação das belezas da natureza. A poesia, nas palavras do autor, “é a linguagem da alma que nos conduz a uma sinfonia de emoções profundas, onde cada verso é uma nota que nos conecta com nossa humanidade”.

O autor convida a todos para se juntarem a ele neste dia especial, para compartilhar sua paixão pela poesia e suas experiências de vida. O lançamento de "Óbidos em Versos & Diversos" promete ser um evento marcante, onde os leitores terão a oportunidade de conhecer o coração e a mente de Deolindo Caiçara por meio de suas palavras poéticas.

