B/H Papa Francisco realizou a 84ª Expedição do na Comunidade Ipiranga, em Prainha

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus é um projeto da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, financiado pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas -SP, e conta com a parceria do Governo do Estado do Pará, através de termo de fomento com a Secretária de Saúde do Estado - SESPA. Tem ainda o apoio da Diocese de Óbidos, Missão Central Franciscana, Bauducco, Alcoa, e outros parceiros que contribuem para que o projeto possa ter continuidade.

A 84ª expedição do Barco Hospital, aconteceu na Comunidade Ipiranga, em Prainha, e comunidades em torno. Foram mais de 5.397 atendimentos nesse período de 9 a 15 de novembro, entre consultas, exames, entregas e orientações de medicação, cirurgias, internações, atendimentos e procedimentos odontológicos.

Ao todo foram realizados 1.326 exames, dentre eles: Laboratoriais, Mamografia, Métodos Gráficos, Oftalmológicos e Ultrassonografia. Na área hospitalar, houve 40 internações cirúrgicas. Ainda houve a entrega de 672 kits de medicações e assistência e orientação farmacêutica, além de 1.267 almoços servidos para os pacientes.

Nesse período a equipe do Barco Hospital teve oportunidade de realizar 59 cirurgias entre média e baixa complexidade. Mais 825 consultas foram realizadas, entre Clínica Geral, Oftalmologia, Ginecologia, Pediatria, Anestesiologia e Cirurgia Geral. Na parte odontológica, foram 455 procedimentos em odontologia.

Agradecemos aos profissionais médicos e voluntários, assim como a equipe de apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, proporcionando saúde através do amor e doação para as comunidades ribeirinhas.

Fonte: Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus.