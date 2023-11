Comunidades Quilombolas de Óbidos celebram o Dia da Consciência Negra com evento na Comunidade Muratubinha

As Comunidades e Associação Quilombolas de Óbidos se reuniram para celebrar o Dia da Consciência Negra, uma data que representa a resistência e a luta do povo negro no Brasil. O evento, realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na Comunidade Quilombola Muratubinha, foi organizado pela Associação das Comunidades Quilombolas de Óbidos - ARQMOB, presidida por Douglas Senna.

O Dia da Consciência Negra é especialmente marcado pela lembrança do líder Zumbi dos Palmares, figura emblemática que simboliza a resistência negra contra a escravidão. Este dia serve como uma oportunidade para reflexão sobre as desigualdades sociais e as persistentes injustiças raciais na sociedade brasileira.

Durante o evento comemorativo, os participantes vivenciaram momentos de convivência e reflexão sobre a história, luta e resistência do povo negro. Kátia Azevedo, da Comunidade NS das Graças, expressou a importância do encontro: "Para nós que fazemos parte de um quilombo de Várzea, esse encontro é uma vitória. Participar desse evento é sair daqui satisfeito com as propostas, com tantas coisas importantes que ouvimos e vimos."

O evento contou com oficinas temáticas, abordando questões como Saúde e Educação; Pertencimento, Cultura e Identidade; Formação de Lideranças; Articulação Política Quilombola; Meio Ambiente, Sustentabilidade e Geração de Renda. Estas discussões foram conduzidas por cinco grupos temáticos, todos girando em torno do tema central: "Quilombo: Lugar de histórias, Pertencimento, Cultura e Identidade".

A presença da Secretária de Governo, Ana Elza Tavares, representando a prefeitura de Óbidos, foi destacada como um sinal de apoio à festa dos quilombos. Ana Elza elogiou a união e a luta demonstradas pelas comunidades quilombolas, ressaltando a importância do reconhecimento da contribuição da população negra e quilombola na história e cultura do município.

"Nós ficamos contentes de chegar aqui encontrá-los comemorando com toda essa festa, com pessoas de vários lugares, de várias comunidades Quilombo. Isso é muito importante. Essa união deles, essa luta pelo querer, esse reconhecimento que fica é merecido por toda a história do nosso país e do nosso lugar", comentou Ana Elsa, representante do governo municipal.

O evento não apenas celebrou a cultura e a identidade quilombola, mas também reforçou o compromisso contínuo com a promoção da igualdade, resistência e respeito em Óbidos.

