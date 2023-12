PrevBarco II está em Óbidos para atender usuários da Previdência e Assistência Social

Óbidos, 04 de dezembro de 2023 - O PrevBarco II, unidade móvel do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), está de volta ao município de Óbidos para oferecer atendimento aos usuários da Previdência Social e da Assistência Social. O serviço estará disponível no período de 04/12/2023 a 08/12/2023, com atendimento das 8h às 16h, sendo que o barco fica ancorado na rampa das Docas do Pará.

Durante esse período, uma triagem para os serviços do PrevBarco II será realizada na Colônia de Pescadores Z-19. Essa iniciativa visa facilitar o acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais, proporcionando atendimento direto à comunidade local.

O PrevBarco II é uma importante estratégia do INSS para levar serviços previdenciários a áreas de difícil acesso, garantindo que a população tenha acesso aos seus direitos de forma ágil e eficiente. Os usuários interessados ​​em receber atendimento deverão comparecer à Colônia de Pescadores Z-19 durante o período indicado para passar pela triagem e usufruir dos serviços oferecidos a bordo do PrevBarco II.

A equipe do INSS estará disponível para esclarecer dúvidas, realizar cadastros, fornecer informações sobre benefícios previdenciários e realizar outros serviços relacionados à seguridade social. Não perca a oportunidade de aproveitar essa iniciativa do INSS para garantir seus direitos.

