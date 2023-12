Sai o cronograma do auxílio extraordinário para pescadores da Região Norte, confira

Pagamento para trabalhadores artesanais afetados pela seca começará na próxima quarta-feira (6) e levará em conta o número final do CPF.

O cronograma para pagamento do auxílio extraordinário para 102.899 pescadores artesanais de municípios da Região Norte afetados pela estiagem foi liberado. Os pagamentos vão começar na próxima quarta-feira. O valor total pago chegará a R$ 271.653.360,00.

O crédito da parcela única de R$ 2.640 será realizado na conta bancária do beneficiado e levará em conta o último número do CPF:

- Os cadastros terminados em 0, 1, 2 e 3 recebem na quarta-feira (6);

- Os com final 4, 5 e 6, na quinta (7);

- E na sexta (8) recebem os pescadores com CPF terminado em 7, 8 e 9.

A Medida Provisória 1.192 contempla os pescadores que recebem o seguro-defeso e moram nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará, e será devido ainda que o beneficiário seja titular de auxílios assistenciais ou previdenciários.

Tem direito ao auxílio extraordinário quem teve o seguro-defeso concedido no ciclo passado (setembro de 2022) e do ciclo atual, desde que o seguro tenha sido concedido até 1º de novembro.

Atendimentos em Óbidos

Conversamos com o Presidente da Z-19, Emerson Canto, o qual nos informou que em reunião com a gerência da CAIXA e os donos das Lotéricas, em Óbidos, ficou acertado que serão feitos atendimentos de 250 pessoas por dia para sacar até R$ 2.000,00, sendo que 200 pessoas serão atendidas na Agência da Caixa e 25 pessoas por lotérica. As pessoas que estão relação para saque, no momento do atendimento terão que apresentar o cartão da conta.

Reunião com representante da Z-19, Caixa e Lotéricas de Óbidos

Crise

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão do governo federal, a seca na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região.

Desde 1980, a estação menos chuvosa na Amazônia não apresentava índices tão baixos de chuva.

Pará- Municípios beneficiados

Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Bom Jesus do Tocantins, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém e Terra Santa,

