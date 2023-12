ÓBIDOS: SEMAB promove formalidade produtiva da Agricultura Familiar

No município de Óbidos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) vem acompanhando com assistência técnica agricultores familiares das comunidades rurais, como forma de promover o desenvolvimento e fortalecimento da produção de alimentos agro e pecuários, de oportunizá-los a comercialização em mercados que valorizam essa produção, bem como para que acessem programas de fomento produtivo.

Assim sendo, nesta última semana que se passou, pelas comunidades de Arapucu, Colônia Nazaré e Santa Lucia, a equipe técnica foi vistoriar as adequações realizada nos empreendimentos de beneficiamento artesanal de file do peixe e de casas de farinha, seguindo recomendações de exigências mínimas das normas de sanidade de alimentos. A vistoria também se estendeu em áreas de produção de hortas e de agrofloresta de açaí.

Certificando as adequações e ajustes realizados, o produtor ou produtora já procura obter o Selo de Inspeção Municipal (SIM) na SEMAB, com o qual se garante que o produto é de qualidade e de adequada procedência. Isto, evidencia a eficiência do serviço de assistência técnica e o interesse de produtores e produtoras em melhorar cada vez para comercializar em mercados que oferecem preços tabelados e com valores superiores; como é o Programa de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), entre outros.

Mercados que valorizam a produção da agricultura familiar contribui em estimular a formalidade produtiva e o investimento tecnológico para o aprimoramento na qualidade dos produtos, gerando assim emprego e renda no meio rural do município.

www.obidos.Net.Br – Informações e fotos Semab