Com atendimento a comunidades quilombolas, Projeto Esporte na Cidade oferece aulas esportivas gratuitas para 300 crianças na região amazônica, nas cidades de Faro, Terra Santa e Porto Trombetas.

Na vastidão da região amazônica, onde a natureza floresce em sua máxima expressão, um importante capítulo segue sendo escrito não apenas nos rios e florestas, mas nos corações e mentes das crianças locais. É o Projeto Esporte na Cidade, que oferece aulas esportivas gratuitas para 300 crianças e adolescentes nas cidades de Faro, Terra Santa e Porto Trombetas (comunidades quilombolas de Moura e Boa Vista).

A iniciativa, liderada pela “De Peito Aberto” com patrocínio da Mineração Rio do Norte, da White Martins e da Bayer, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e apoio das prefeituras de Terra Santa e Faro, objetiva oferecer oportunidades esportivas a crianças em comunidades remotas da Amazônia. O projeto não apenas introduz atividades esportivas, mas também promove valores como trabalho em equipe, resiliência e autoconfiança. Todos os 300 alunos matriculados no projeto recebem gratuitamente kit de materiais para utilização nas atividades do projeto. São entregues camisa, short, meião e calçado para todos os beneficiários.

São 150 alunos em Terra Santa, 100 nas comunidades quilombolas de Moura e Boa Vista, em Porto Trombetas, e 50 em Faro, na divisa do estado do Pará com o Amazonas.

Quebrando Barreiras por um futuro melhor

Em uma região onde as distâncias geográficas muitas vezes limitam o acesso a recursos, o projeto não apenas quebra barreiras físicas, mas também sociais e econômicas. Uniformes, materiais esportivos e treinadores especializados são fornecidos, eliminando obstáculos que, de outra forma, poderiam impedir o envolvimento das crianças.

Impacto para toda a vida

Além dos benefícios físicos, o projeto tem como objetivo oferecer oportunidades educacionais e incentivar a frequência escolar. Dessa maneira, as atividades da iniciativa são realizadas duas vezes por semana sempre no contraturno escolar. Palestras sobre meio-ambiente, saúde, e valores educacionais são incorporadas às atividades esportivas, proporcionando aprendizagem também fora do âmbito esportivo.

Envolvimento Comunitário:

A comunidade é fundamental para o sucesso do projeto. Pais, professores e líderes comunitários são envolvidos ativamente, promovendo uma colaboração contínua para garantir a sustentabilidade e a longevidade da iniciativa, que já é tradicional em Terra Santa e nas comunidades quilombolas de Moura e Boa Vista.

Sobre a De Peito Aberto

A De Peito Aberto (DPA) é uma organização social criada com o objetivo de contribuir para o esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica ao redor de todo o país. A instituição se destaca pela experiência em planejar e executar projetos em parceria com gestores públicos e privados, tendo como principal diferencial a excelência pedagógica e metodológica oferecida às pessoas impactadas pelas iniciativas.

Além do Esporte na Cidade, a “De Peito Aberto” tem outros projetos espalhados pelo Brasil. Oportunidade Através do Esporte, Educar com Cultura, Educa Surf, Educa Skate e Breaking Olímpico são alguns deles, também são viabilizados com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e com a ajuda de parceiros privados, entre eles Vallourec, Pirelli, Tívoli, D’Granel, Iveco, Grupo CNH, White Martins, MRN e Vale, entre outros.

Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados atendidos pela instituição, que, nos próximos anos, pretende ampliar sua atuação pelo Brasil. A “De Peito Abert”o possui mais de 100 colaboradores distribuídos entre os escritórios de Minas Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Lauro de Freitas) e Pará (Barcarena).

Em 2021, o projeto de Salvador foi um dos vencedores do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

FONTE: “De Peito Aberto”