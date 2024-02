Em Óbidos, a Escola de Tempo Integral Hugo Antônio Ferrari foi entregue à população

Nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, a comunidade de Óbidos celebrou um momento histórico com a entrega simbólica da Escola de Tempo Integral Hugo Antônio Ferrari. O evento, promovido pela Prefeitura de Óbidos através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), marcou a conclusão e abertura oficial desta moderna instituição educacional, destinada aos moradores do bairro Perpétuo Socorro e áreas adjacentes do São José Operário.

Inaugurado em outubro de 2023, o novo prédio escolar representa um esforço conjunto da gestão liderada pelo prefeito Jaime Silva para revitalizar uma obra que estava paralisada, alcançando agora 70% de conclusão. Autoridades municipais, incluindo o prefeito Jaime Silva, vereadores, secretários e membros da comunidade escolar participaram ativamente da cerimônia de entrega.

O complexo da Escola de Tempo Integral Hugo Antônio Ferrari abrange uma área significativa de 5.000 metros quadrados, anteriormente conhecida como "Campo do Mariano". Suas instalações são compostas por um Bloco Pedagógico, que inclui salas de aula, sala de informática, biblioteca e áreas de circulação; um Bloco Administrativo, contendo diretoria, secretaria, sala dos professores, banheiros e almoxarifado; uma Quadra Coberta com 390 metros quadrados e vestiários; e um Pátio Coberto de 174 metros quadrados, entre outras estruturas essenciais como passarelas, poço artesiano e muro.

A instituição, regida pela Lei Municipal Nº 5.930 de 27 de setembro de 2023, acolhe atualmente 130 alunos residentes no bairro Perpétuo Socorro e adjacências. Operando em regime de tempo integral, as atividades iniciam às 7h30 e se estendem até as 17h30, oferecendo pelo menos quatro refeições diárias aos alunos.

Com uma equipe composta por 30 profissionais dedicados, incluindo direção, professores, pessoal administrativo e de apoio, a escola visa proporcionar um ambiente educacional estimulante e acolhedor. Além disso, a iniciativa da Prefeitura de Óbidos em fornecer kits escolares para todos os alunos matriculados fortalece ainda mais o compromisso com o desenvolvimento educacional da região.

A entrega da Escola de Tempo Integral Hugo Antônio Ferrari não só representa um marco na infraestrutura educacional de Óbidos, mas também simboliza um passo significativo rumo ao fortalecimento da educação em tempo integral e ao acesso equitativo à educação de qualidade para todos os residentes. Essa conquista é celebrada não apenas pelos gestores municipais, mas principalmente pela comunidade escolar, que vislumbra um futuro mais promissor e inclusivo para as gerações vindouras.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6745-em-obidos-a-escola-de-tempo-integral-hugo-antonio-ferrari-foi-entregue-a-populacao#sigProIdb60b110ff0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos Comunicação/PMO