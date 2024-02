Seminário de Regionalização de Turismo foi realizado em Santarém

No dia 27 de fevereiro, Santarém sediou o Seminário de Regionalização de Turismo, um evento que reuniu importantes atores públicos, privados e da sociedade civil para discutir estratégias de desenvolvimento turístico regionalizado. Promovido pela Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas, em colaboração com a Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo, e com o apoio do Ministério do Turismo (Mtur), o seminário contou com a ilustre presença do ministro do Turismo, Celso Sabino.

O encontro teve como foco a discussão das atribuições dos profissionais envolvidos no setor do turismo, além de iniciativas que contribuam para a política pública de turismo por meio da regionalização em todo o país. O Programa de Regionalização do Turismo propõe um planejamento coordenado e participativo, integrando diversos segmentos para o desenvolvimento sustentável da atividade turística.

Convênio assinado entre o Governo Federal e a prefeitura de Santarém

Um dos momentos marcantes do evento foi a assinatura do contrato do convênio com a Caixa Econômica Federal para o repasse de recursos destinados à pavimentação da primeira etapa da estrada que liga Santarém à deslumbrante Praia de Ponta de Pedras. Essa iniciativa visa não apenas facilitar o acesso a esse importante ponto turístico, mas também impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, o seminário contou com a participação do secretário regional do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, e do secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, prefeito Nélio Aguiar, prefeitos, lideranças políticas e representantes de diversos municípios da região oeste do Pará. De Óbidos, estiveram presentes vereadores, o Secretário de Cultura e agentes ligados ao turismo, além de alunos e acadêmicos interessados na temática do evento.

Com um cenário promissor e a presença de autoridades regionais, o Seminário de Regionalização de Turismo em Santarém foi um marco na busca por estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável e a valorização do turismo como fator de crescimento econômico e social na região oeste do Pará.

www.obidos.net.br - Com informações Comunicação/PMS