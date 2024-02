ÓBIDOS: Igarapé do Curuçambá passa por serviço de desassoreamento

Óbidos, 27 de fevereiro de 2024: O icônico Igarapé do Curuçambá, situado no quilômetro 8 da PA-437, em Óbidos, recebeu hoje (27) o início de um importante serviço de desassoreamento de seu leito pela Prefeitura. A iniciativa visa preservar esse curso d'água, vital para o Igarapé, após sofrer com múltiplos eventos de assoreamento ao longo do ano de 2023, decorrentes das obras de asfaltamento da PA.

Durante o período de construção da PA-437, a Prefeitura de Óbidos dedicou esforços para mitigar os efeitos do assoreamento, porém, após a conclusão das obras, o leito do Curuçambá apresentou desvios preocupantes, evidenciando a persistência do problema.

Nesta terça-feira (27), as máquinas da Prefeitura entraram em ação, dando início ao processo de dragagem de sedimentos, com o intuito de desobstruir o leito principal do igarapé. O objetivo é restaurar o fluxo natural das águas, prevenindo futuros episódios de assoreamento que possam comprometer a integridade desse importante recurso ambiental.

O Igarapé do Curuçambá não apenas é uma fonte de beleza natural, mas também um ponto de lazer essencial para os moradores de Óbidos. Com a conclusão desse serviço de desassoreamento, a população poderá desfrutar novamente de suas águas límpidas e do ambiente preservado que o torna um dos balneários mais visitados da região.

Essa ação não apenas reforça o compromisso com a preservação ambiental, mas também serve como um lembrete da importância de cuidarmos ativamente de nossos recursos naturais. Preservar a natureza é crucial para garantir um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras.

Por isso, a comunidade de Óbidos é convidada a apoiar e participar de iniciativas que visem a conservação e o cuidado com o meio ambiente. Juntos, podemos assegurar que o Igarapé do Curuçambá continue a ser um tesouro natural para todos nós.

Preservar a natureza é preciso, e é um dever de todos nós.

Por João Canto