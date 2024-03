ARQMOB promove reunião na Comunidade Quilombola Patauá do Umirizal

No último dia 16 de março, a agenda em Óbidos esteve voltada para a Comunidade Quilombola Patauá do Umirizal, onde a Associação das Comunidades Quilombolas de Óbidos (ARQMOB) organizou um importante encontro. Sob a liderança do Presidente Douglas Sena, a reunião teve como objetivo discutir as estratégias e articulações do Movimento Quilombola na região, além de definir encaminhamentos para o Evento da Consciência Negra 2024, que acontecerá em novembro, na própria comunidade.

"Articular nossas bases é fundamental para construir um movimento sólido, capaz de buscar constantemente melhorias para nossos territórios, comunidades e associações, em prol do nosso povo quilombola", comentou Douglas Sena, coordenador geral da ARQMOB, ressaltando a importância da união e da autonomia na busca por direitos culturais e coletivos.

Óbidos, município situado na Amazônia paraense, abriga 19 comunidades quilombolas, distribuídas em 6 territórios coletivos. Desde 1997, a ARQMOB tem sido uma peça-chave na articulação e mobilização das lideranças desses territórios, lutando incansavelmente por seus direitos e pela preservação de sua cultura.

O evento na Comunidade Quilombola Patauá do Umirizal demonstra o compromisso contínuo da ARQMOB em fortalecer a luta quilombola em Óbidos e em todo o Brasil, rumo a um futuro de igualdade e justiça para todos os povos tradicionais.

www.obidos.net.br - informações e fotos Douglas Sena