Lideranças Quilombolas se reúnem em Santarém para discutir implantação de Sistemas Agroflorestais

Santarém, Pará - Nesta segunda-feira, dia 18 de março, a cidade de Santarém foi palco de um importante encontro entre lideranças quilombolas da região oeste do Pará, que se reuniram para discutir a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs).

O evento contou com a presença destacada do Coordenador Administrativo da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Óbidos (ARQMOB), Douglas Sena, que também lidera a Malungu - Coordenação Estadual Quilombola - Regional do Baixo Amazonas. Acompanhado por outras lideranças quilombolas do Município de Santarém, representadas pela Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), o encontro foi marcado por discussões fundamentais sobre a implementação dos SAFs na região.

Reunião de lideres quilombolas

Um dos pontos altos da reunião foi a explanação do Assessor da Secretaria Adjunta de Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Luiz Ednelson. Ele abordou a importância da implantação de áreas de SAFs para a restauração florestal produtiva, ressaltando a relevância dessas ações para alinhar os próximos passos do Programa Regulariza Pará, apoiado pelo projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Segundo Ednelson, as áreas de SAFs contribuem significativamente para os resultados alcançados pelo Programa, especialmente na elaboração de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) em territórios coletivos, viabilizando projetos de iniciativas sustentáveis com benefícios para as comunidades.

Para Douglas Sena, Coordenador da ARQMOB, o encontro representa um passo importante na busca por políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida do povo quilombola. Ele enfatizou a importância do diálogo aberto e construtivo, garantindo a participação das comunidades e associações nas decisões sobre a implementação das políticas públicas.

O encontro em Santarém foi marcado pelo compromisso das lideranças quilombolas em buscar soluções sustentáveis para a região, destacando a importância dos SAFs como uma ferramenta essencial para a promoção do desenvolvimento socioambiental.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos de Douglas Sena.