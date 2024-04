Jovem obidense representa o Pará na XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança em Brasília

Na última semana, entre os dias 02 e 04 de abril de 2024, a cidade de Brasília, no Distrito Federal, foi palco da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança. Com o tema "Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade", o evento reuniu representantes de todo o país em prol da garantia dos direitos infantojuvenis.

Um dos destaques do evento foi a participação ativa do adolescente Thiago Pinheiro Moraes, natural de Óbidos, no estado do Pará. Thiago, que representa o segmento dos adolescentes, foi eleito delegado na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2022. Desde então, tem se destacado em seu compromisso com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Thiago integrou a delegação do Estado do Pará na conferência nacional, onde se fez presente junto a outros nove adolescentes. Sua presença não apenas representou a diversidade dos adolescentes da região do Baixo Amazonas, especialmente os de Óbidos, mas também marcou um momento histórico na construção de políticas públicas para a proteção integral da infância e adolescência no Brasil.

Durante o evento, Thiago participou ativamente de debates, mesas-redondas e grupos de trabalho, contribuindo com propostas e ideias que visam garantir o pleno desenvolvimento e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente em tempos de pandemia e pós-pandemia.

Sua participação e engajamento ressaltam a importância da voz dos jovens na formulação de políticas públicas e reforçam o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para as futuras gerações. Thiago Pinheiro Moraes, com sua atuação, assim como os demais, demonstrou que a juventude tem um papel fundamental na transformação e no fortalecimento dos direitos humanos no país.

www.obidos.net.br - Informações e fotos de Adilson Moraes