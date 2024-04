Entrega de Cestas Básicas Beneficia Comunidades Quilombolas de Óbidos

Nesta semana, um gesto de solidariedade está trazendo alívio para as comunidades quilombolas do município de Óbidos. A Prefeitura, em parceria com entidades locais e o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que enviou 1.486 cestas básicas para o Município, está realizando a entrega das cestas em 18 comunidades de 6 territórios quilombolas.

Essa ação humanitária foi coordenada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Cmpdec), que está trabalhando incansavelmente para levar os donativos às famílias necessitadas. Os esforços logísticos da Defesa Civil Municipal estão garantindo que as cestas cheguem a quem mais precisa, mesmo enfrentando desafios como a subida das águas após a seca severa que afetou a região.

O cronograma de entrega teve início na quarta-feira, 03 de abril, e continuará até a próxima segunda-feira, 08. Já foram alcançadas comunidades como Arapucu, Peruana, Muratubinha e Nossa Senhora das Graças – Paraná de Baixo, onde os alimentos estão sendo recebidos com gratidão e alívio.

Raimunda Viana, moradora da comunidade Muratubinha, expressou sua gratidão: "Quando seca o rio, a gente fica aqui no momento muito crítico, com muitas dificuldades. Esses alimentos chegam para nós em boa hora sim. Agradecemos por esse apoio prestado a todo nosso povo."

A agricultora Cátia Lúcia Azevedo, há 52 anos na comunidade Nossa Senhora das Graças – região do Paraná de Baixo, também compartilhou sua emoção: "Nesse momento em que nós passamos por esse período de seca, e ainda estamos, pois, encheu [o rio] bem pouco, então, essa inciativa é muito importante. Para nós moradores é um ato muito gratificante, principalmente nessa questão de alimentação, as cestas vão ajudar e muito todas as famílias."

Essa ação é parte dos esforços conjuntos do Governo Federal, Prefeitura de Óbidos Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Óbidos (Arqmob) e da Comissão Pró-Índio de São Paulo.

A entrega das cestas básicas representa não apenas um gesto humanitário, mas também um símbolo de solidariedade e apoio mútuo em tempos de dificuldade. O esforço conjunto está fazendo a diferença na vida das famílias quilombolas de Óbidos.

Cronograma

A partir desta sexta-feira, 05, os donativos enviados pelo governo federal devem chegar a outras 15 comunidades: Ponte Grande, Patauá do Umirizal, Serrinha, Centrinho, Patauá do Castanhanduba, Castanhanduba, Apuí, Cuecé, Silêncio, Matá, São José, Patauá do São José, Mondongo de Cima, Mondongo de Baixo e Igarapé Açu dos Lopes.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6867-entrega-de-cestas-basicas-beneficia-comunidades-quilombolas-de-obidos#sigProId07ca4c462f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Comunicação/PMO