Atendimento médico itinerante leva saúde e esperança às comunidades quilombolas do Oeste do Pará

Iniciativa faz parte do Projeto Quilombo, desenvolvido pela Mineração Rio do Norte, que oferece serviços primários às localidades mais remotas.

Moradores quilombolas de comunidades localizadas na região Oeste do Pará receberam uma importante iniciativa de saúde. Trata-se do Projeto Quilombo, desenvolvido pela Mineração Rio do Norte (MRN), que realiza, periodicamente, atividades de saúde em comunidades em sua região de atuação. Nas últimas semanas de março, a equipe médica do projeto esteve no território quilombola Alto Trombetas 1, prestando atendimento às comunidades polo do Abuí, Tapagem e Sagrado Coração de Jesus, as primeiras a receberem os serviços itinerantes, desta campanha.

Com a participação ativa de médicos do Hospital de Porto Trombetas (HPTR), a iniciativa não só promove a saúde preventiva, como também estabelece uma conexão com essas comunidades fortalecendo a relação com a MRN. A equipe do Projeto Quilombo conta com clínico geral e especialistas, além de enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de enfermagem. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, exames laboratoriais, palestras educativas sobre saúde e distribuição de medicamentos.

Em meio aos recursos limitados e à distância dos centros urbanos, a moradora Rosineide Silvério comemorou o fato de não precisar ir até a cidade em busca de atendimento. “Antes a gente tinha que ir para Oriximiná e agora está muito bom. O projeto deixa muitos benefícios para a gente, como a entrega de remédios”, disse.

A diminuição das distâncias para o atendimento médico também foi destacada pelo morador da comunidade Sagrado Coração de Jesus, Lucivano Silvério dos Santos, que expressou o alívio em ter acesso aos cuidados de saúde adequados. “Todos foram atenciosos com a gente", afirmou.

Adelino Figueiredo, morador e coordenador da Comunidade Abuí, enfatizou a relevância do atendimento. “Eu creio que o Projeto Quilombo ajuda na demanda da comunidade e isso, para nós, é uma prioridade. Há tempos eu vinha pensando em fazer um exame e nunca dava certo. A equipe do projeto veio preparada e eu passei por todos que tinham”, comentou.

A MRN trabalha na reestruturação do Projeto Quilombo desde o ano de 2022. Genilda Cunha, coordenadora do Programa de Educação Socioambiental da MRN, destacou a busca por uma equipe multidisciplinar sensível às demandas das comunidades nesta nova fase do projeto. “Temos a preocupação em levar serviços que atendam às necessidades dos moradores. Como parte do processo de melhoria dos serviços do projeto está a realização de exames dentro das comunidades, inclusão de serviços sociais, inclusão de um médico especialista e o aperfeiçoamento das palestras educativas, aprimorando o nosso processo de atendimento e melhorando constantemente nossos serviços de saúde”, relatou.

A ação também se destaca pela abordagem inclusiva e abrangente, é o que afirma Larissa Gonçalves, coordenadora do projeto. “Estamos em uma época de chuvas, mas isso não nos impediu de levar esse atendimento especializado às comunidades. Pelo fato de a maioria não conseguir acesso ao hospital, trazemos todo o material necessário para realizar o atendimento de forma adequada e da melhor maneira possível", explicou.

Em um cenário onde a saúde, muitas vezes, é um luxo, Alessandro Montuori, da diretoria do Hospital de Porto Trombetas, ressaltou a parceria com a MRN para o desenvolvimento dos trabalhos do Projeto Quilombo. “Essa é uma iniciativa de saúde preventiva. É como se deve fazer saúde, não deixando as pessoas adoecerem. Essa parceria é lógica porque temos uma equipe de saúde completa no HPTR e vamos usar essa estrutura para oferecer um serviço em diversas especialidades. Abrimos uma gama maior de opções de atendimento de saúde e uma estrutura para levar até as comunidades”, disse.

Galeira de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6868-atendimento-medico-itinerante-leva-saude-e-esperanca-as-comunidades-quilombolas-do-oeste-do-para#sigProId68f6f28f0f View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/MRN