Academia Artística e Literária de Óbidos abre Edital para Novos Acadêmicos

Belém, 12 de abril de 2024 - A Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) anunciou nesta sexta-feira, dia 12, a abertura do Edital para a seleção de novos acadêmicos interessados em ocupar três cadeiras na renomada instituição.

O Presidente da AALO, o jornalista Aristides Chaves Dias, divulgou que as inscrições estarão abertas no período de 15 a 30 de abril de 2024. Os interessados em concorrer devem encaminhar seus requerimentos de inscrição para a Presidência da AALO, localizada na Rua Aristides Lôbo n.º 834, Bairro do Reduto, CEP: 66053020, em Belém (PA). Além disso, é possível enviar a inscrição por correio eletrônico para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Os candidatos devem apresentar um currículo detalhado ("currículum vitae") e uma lista de suas produções intelectuais, incluindo títulos de livros, crônicas, contos, memórias e outras formas de expressão artística como pintura, música e escultura. É importante citar a fonte de cada publicação, seja ela divulgada anteriormente ou ainda inédita, para efeito de comprovação.

Para mais informações, acesso ao Edital completo:

www.obidos.net.br