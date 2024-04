Palestra sobre Bullying foi ministrada na Escola Hugo Antônio Ferrari em Óbidos

No dia 8 de abril, os estudantes da Escola de Tempo Integral Hugo Antônio Ferrari, em Óbidos, receberam uma palestra esclarecedora sobre bullying e violência escolar. O evento, intitulado "Bullying, isso não é brincadeira", teve como objetivo conscientizar os alunos sobre os impactos negativos dessa prática comum nas escolas.

O bullying é uma forma de violência que pode se manifestar verbalmente, fisicamente ou psicologicamente, causando danos profundos aos seus alvos. Os efeitos podem ser devastadores, levando a problemas como depressão, distúrbios comportamentais e até mesmo ao suicídio.

Durante a palestra, ministrada pela psicóloga da instituição, Dra. Leilane, os alunos participaram de dinâmicas interativas que abordaram o assunto de maneira leve e didática. A intenção era informar e sensibilizar os estudantes sobre essa realidade que infelizmente ocorre com frequência nos ambientes escolares.

A iniciativa faz parte de um esforço conjunto para combater o bullying e a violência nas escolas. Além da presença da Dra. Leilane, o evento contou com a contribuição dos soldados Da Silva e Daniele, representando o Tenente Coronel Deyvid Samarone Melo, comandante do 29° CIPM. Essa parceria foi fundamental para enriquecer o debate e fortalecer as ações de prevenção.

O engajamento da comunidade escolar e a presença das autoridades locais são passos importantes na busca por um ambiente educacional seguro e acolhedor para todos os alunos. A Escola Hugo Antônio Ferrari demonstra seu compromisso com o bem-estar dos estudantes ao promover iniciativas tão relevantes como essa palestra sobre bullying.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Escola Hugo Ferrari