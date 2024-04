Coordenador da ARQMOB apresenta demandas à Relatora Especial de Direitos Humanos da ONU

Na tarde deste domingo, 14 de abril de 2024, Douglas Sena, Coordenador da Malungu - Regional do Baixo Amazonas e da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Óbidos (ARQMOB), teve uma importante reunião com a Relatora Especial da ONU sobre a Situação de Pessoas Defensoras de Direitos Humanos, Ms. Mary Lawlor. O encontro foi realizado na cidade de Santarém, onde Sena apresentou uma série de demandas cruciais em relação aos direitos humanos na região.

Durante a audiência, Douglas Sena destacou as preocupações prementes dos defensores de direitos humanos no Baixo Amazonas, com foco especial nas comunidades e territórios quilombolas. Ele ressaltou problemas como a exploração ilegal de madeira, a presença de garimpos ilegais, o assédio em relação a créditos de carbono, a ausência de consulta prévia às comunidades afetadas por grandes projetos, a expansão das áreas de exploração mineral e outras violações que impactam diretamente os povos quilombolas na região do Baixo Amazonas, no Pará e em todo o Brasil.

""A importância de estar em constante diálogo com instituições que possam dar eco às vezes que saem dos povos das florestas, fazendo com que os mesmos possam ter seus direitos devidamente respeitados e garantidos, assim como preconiza a Constituição Federal, principalmente no que diz respeito à titulação de seus territórios", afirmou Douglas Sena.

Esse encontro ressalta a urgência de medidas eficazes para proteger os direitos fundamentais dos povos quilombolas e comunidades tradicionais, bem como a necessidade contínua de diálogo e ação conjunta entre organizações locais e agentes internacionais comprometidos com a defesa dos direitos humanos.

A reunião entre Douglas Sena e Mary Lawlor representa um passo significativo no esforço contínuo pela justiça e pela melhoria das condições para o povo quilombola. Os desafios enfrentados por essas comunidades exigem uma abordagem colaborativa e multissetorial para garantir a proteção e a preservação de seus direitos básicos. É uma forma de continuar na luta, nas lidas e na busca de perspectivas de melhorias para nosso povo Quilombola.

www.obidos.net.br - Com informações e foto de Douglas Sena