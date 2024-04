“MARIAS E ENCANTARIAS”: Eventos em Santarém marcam lançamento do terceiro Livro da série

Marias e Encantarias, oficialmente ganha mais um título. A obra do escritor Francisco Vera Paz chega ao seu terceiro livro e contará com um lançamento em Santarém, no oeste do Pará, com a realização de um evento virtual e outro presencial nos dias 17 e 18 de abril, respectivamente, data que se celebra o Dia Nacional do Livro e a Literatura Infanto juvenil.

Na quarta-feira (17), às 19h30, o lançamento virtual será no Canal Lelit da Ufopa, no Youtube, com mediação da Professora Daiane Bezerra e Participação especial do Prof Dr. Zair Henrique Santos, que escreve o prefácio além da presença de Sabrina Kelly – atriz e uma das jovens militantes pela integração e participação social das pessoas com deficiência no meio cultural, que leu o livro em Braille e apreciou as ilustrações através das descrições de imagem. A transmissão contará com o intérprete de Libras, Alexandre Magno.

Na quinta-feira (18), será a vez do lançamento presencial na sede do Serviço Social do Comércio (SESC), localizado na Rua Wilson Dias da Fonseca, 535, Centro de Santarém. Às 15h, o autor terá um encontro agendado com leitores infantis e às 18h30 recebe o público em geral para uma conversa e apresentação do novo volume da série.

“Marias e Encantarias” busca firmar o universo ficcional-literário de expressão amazônica trabalhado pelo autor, Francisco Vera Paz, desde o lançamento do primeiro título da série, em 2021. Os dois primeiros volumes narram a saga das irmãs Gracita, Dorica e Nazica na floresta e o convívio com a encantaria do lugar, além da espera da mãe, que roga o retorno das filhas para casa.

O terceiro volume agora conta a véspera, ou seja, mergulha nas recordações da noite que antecede a ida das personagens para a floresta. São cinco contos acompanhados por ilustrações que abrem cada narrativa. Os textos bebem na fonte primordial do imaginário de povos originários, ribeirinhos e quilombolas, já as ilustrações resultam de pesquisa a partir da visualidade de grafismos e icnografias do artesanato tradicional de cuias praticado na região do Aritapera.

Marias e Encantarias assume um compromisso com o leitor infanto juvenil, por ser uma das poucas obras desenvolvidas na região, que sejam voltadas para este público. Porém, o convite à leitura acaba sendo estendido ao público de todas as idades. “É um livro desenvolvido para um público que está em um despertar para a literatura e que pode ter acesso à uma obra com linguagem artística, mas acessível, que alcança a imaginação da criança e que pode ser apreciada por leitores jovens, adultos e de todas as idades. Espero continuar alimentando essa literatura de expressão amazônica, sendo uma fonte de expressão artística”, destaca Francisco Vera Paz sobre o projeto.

Francisco Vera Paz é autor e ilustrador independente, natural de Santarém (PA). Em 2019, recebeu o prêmio literário Dalcídio Jurandir, concedido pela Imprensa Oficial do Estado – IOE-Pa. Em 2021 foi contemplado pelo edital de livro e leitura – Lei Aldir Blanc. Sua obra vem ganhando espaço junto ao público leitor infantil do oeste paraense, onde a produção de literatura para este segmento é quase inexistente. Atualmente, prepara a continuidade da série “Marias e Encantarias”, cujo quarto livro se chamará A Cuia do Destino.

Adotou o nome artístico e literário “Vera Paz”, em homenagem à Praia, antigo cartão postal de Santarém, destruída pelos impactos ambientais causados pela atividade portuária no rio Tapajós, e que existe apenas na memória cultural da cidade. Representa a preocupação socioambiental e identificação do artista com sua terra.

Doutorando, Vera Paz é integrante do Grupo de pesquisa, estudos e intervenção em leitura, escrita e literatura na escola (LELIT) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Realizou atividades de leitura e contação de histórias em diversos projetos em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC) e há mais de 20 anos, traz em sua obra, além dos contos autorais, releituras de outras histórias contadas, da sabedoria popular e de sua profunda relação com a Amazônia.

“Andei em comunidades, hospitais, creches, escolas e muitos outros lugares. Quando a gente leva histórias, a gente ouve também muitas histórias e dessa comunhão, ouvi muita coisa e aprendi que temos uma cultura narrativa muito forte na região e que é muito presente na nossa formação, relações, no jeito de ser”, conclui Francisco.

Serviço- “Marias e Encantarias” – Volume III

Lançamento virtual

Dia: 17/04/2024 (quarta-feira)

Hora: 19h30

Local: Canal Lelit-Ufopa (YouTube)

Mediação: Professora Daiane Bezerra

Participação especial: Prof Dr Zair Henrique Santos

Leitora convidada: Sabrina kelly

Intérprete de Libras: Alexandre Magno

Link de acesso:

https://youtube.com/@lelitufopa6020?si=_1VznDDusWOrL2jf

Lançamento Presencial

Dia: 18/04/2024 (quinta-feira)

Hora: 18h30

Local: Sesc-Santarém

Endereço do Sesc Santarém

Rua Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém – PA.

Por Weldon e Fotos de Vanessa Barros/Posiciona MKT