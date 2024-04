ÓBIDOS: PAA já adquiriu mais de 20 toneladas de alimentos da Agricultura Familiar

No Distrito do Flexal, mais de 70 famílias foram beneficiadas com os kits alimentícios, esta semana.

No município de Óbidos, Oeste do Pará, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), está beneficiando mais de 400 famílias vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio de duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e seus núcleos; e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Como parte das ações do programa, o Distrito do Flexal, distante cerca de 90 km da sede do município, recebeu na terça-feira, 16, a maior remessa de donativos já enviada para a zona rural de Óbidos. Foram mais de 70 kits entregues para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

“Para nós, receber o kit do PAA, está sendo muito gratificante, pois, às vezes não temos condições de comprar uma cesta de alimentos assim, então, nós agradecemos muito”, agradeceu o jovem Jarlisson Barbosa, ao receber os donativos em casa.

O Programa de Aquisição de Alimentos, tem como objetivo incentivar a agricultura familiar de forma a contribuir para o acesso à alimentação saudável, e atender as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Por meio dessa iniciativa, agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para órgãos públicos. Desde 2023, através da modalidade compra com doação simultânea, a Prefeitura de Óbidos vem executando o programa e já distribuiu mais de 20 toneladas de alimentos adquiridos de agricultores familiares do município, garantindo alimentação saudável na mesa de quem mais precisa.

“É muita alegria a gente receber em casa essa cesta, sem precisar passar por filas de espera, então é uma coisa muito boa que antes nós não tínhamos e agora é uma realidade. Isso já ajuda bastante a gente”, desabafou Franciele Souza, moradora do Flexal.

Aquisição

Atualmente, 33 agricultores familiares cadastrados vendem a produção de hortifrutigranjeiros para atender a demanda do programa. A doação dos alimentos é feita periodicamente, segundo explica o secretário adjunto da Semdes, Igor Everton.

“Os kits são doados periodicamente aos usuários atendidos pelos nossos centros socioassistenciais nas zonas urbana e rural. No Flexal nós realizamos a segunda entrega de alimentos do PAA, nesta última entrega foram mais de 70 famílias beneficiadas, sendo essa a maior doação de alimentos feita no interior do município até o momento”.

