ÓBIDOS: Semsa promove consultas médicas especializadas para pacientes do TDF

De janeiro a abril cerca de 1.450 pacientes já foram atendidos no próprio município.

Diariamente dezenas de pessoas procuram a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para dar entrada no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Com o objetivo de diminuir a fila de espera para os atendimentos, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Semsa, vem oferecendo atendimentos com médicos especialistas na própria sede municipal.

O serviço é destinado a pessoas que precisam realizar tratamento médico em outras cidades da região, especialmente para os casos de usuários que não tem condições financeiras para se manter longe de casa. Atualmente, em média 500 pacientes do município são atendidos por meio do TFD em Santarém, Juruti, Itaituba e Belém.

Neste mês de abril, três especialidades estão sendo ofertadas no Hospital Municipal Dr. José Benito Priante (24 Horas). Desse total, 40 atendimentos serão realizados com dermatologista, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20).

“Para mim está sendo muito gratificante, porque às vezes, existe a dificuldade da gente se deslocar até outra cidade para ter uma consulta dessa, então o dermatologista vindo aqui se torna mais acessível e viável pra gente”, relatou Maria Marcione Lima, paciente atendida pelo TFD.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, considerando os atendimentos deste mês, cerca de 1.450 pacientes já foram beneficiados com os serviços médicos especializados no próprio município. Até o final deste ano, aproximadamente 9 especialidades vão ser disponibilizadas para atender a demanda do TFD.

“No total nós teremos 9 especialidades vindo a Óbidos durante o ano, onde há o revezamento com a vinda de três especialistas a cada mês, sendo: dermatologia, reumatologia, ginecologia, pediatria, neurologia, ortopedia, alergista, otorrino e urologista”, explicou Santana de Cássia Cunha, diretora do TFD/Semsa.

Agenda

As consultas médicas especializadas estão com datas marcadas para atender a população neste mês de abril. Nos dias 25 e 26, serão realizados 80 atendimentos com reumatologista; no dia 29, serão realizados 50 atendimentos com ginecologista, os procedimentos estão agendados para o Hospital Municipal Dr. José Benito Priante.

FONTE: Comunicação/PMO