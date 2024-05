Instituto Cultural Vale está com inscrições abertas para financiamento de projetos artísticos

Chamada vai destinar R$ 30 milhões para patrocínios a projetos culturais de todo o Brasil. Inscrições terminam em 14 de junho.

O Instituto Cultural Vale está com inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale 2024, que vai destinar R$ 30 milhões para patrocínios a projetos de todo o Brasil. Este é o quinto edital nacional lançado pelo Instituto desde 2020, e tem o objetivo de fomentar a cultura, fortalecer a economia criativa, valorizar as diversas expressões artísticas e democratizar o acesso à produção cultural brasileira.

Realizados com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, os aportes dos patrocínios selecionados pela Chamada Instituto Cultural Vale 2024 serão realizados ainda neste ano. Ao todo, serão destinados R$ 30 milhões, divididos em três faixas de valores — até R$ 400 mil; até R$ 800 mil e até R$ 1,6 milhão.

As inscrições podem ser feitas no site institutoculturalvale.org até às 23h59 do dia 14 de junho de 2024. O regulamento e as respostas para as principais dúvidas também estão disponíveis no portal do Instituto.

O edital receberá inscrições de projetos em cinco categorias:

Festividades: festivais artísticos de cultura popular, literatura, circo, teatro e cinema;

festivais artísticos de cultura popular, literatura, circo, teatro e cinema; Circulação: projetos culturais itinerantes realizados em pelo menos três distritos e/ou cidades. Enquadram-se projetos culturais das expressões: literatura, circo, teatro, cinema, cultura popular, artes plásticas e fotografia; e de capacitação e treinamento para o setor cultural;

projetos culturais itinerantes realizados em pelo menos três distritos e/ou cidades. Enquadram-se projetos culturais das expressões: literatura, circo, teatro, cinema, cultura popular, artes plásticas e fotografia; e de capacitação e treinamento para o setor cultural; Música: festivais e/ou apresentações de música; itinerâncias de música clássica, instrumental e canto coral; com viés de formação musical;

festivais e/ou apresentações de música; itinerâncias de música clássica, instrumental e canto coral; com viés de formação musical; Dança: festivais e/ou apresentações de dança; itinerâncias de dança clássica, contemporânea, regional, folclórica e tradicional; com viés de formação em dança;

festivais e/ou apresentações de dança; itinerâncias de dança clássica, contemporânea, regional, folclórica e tradicional; com viés de formação em dança; Patrimônio Imaterial: projetos com o objetivo de promover, difundir e valorizar as manifestações culturais imateriais, bem como promover educação patrimonial.

A seleção dos patrocínios selecionados pela Chamada Instituto Cultural Vale 2024 será feita com a participação de especialistas externos (profissionais que são referência nas áreas do edital) e de comissões internas da Vale e do Instituto Cultural Vale.

Desde a sua criação, em 2020, 219 projetos de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal foram selecionados por meio de quatro “chamadas culturais” públicas, em 2020, 2021, 2022 e 2023, e receberam investimentos de R$ 105 milhões em recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

