Encontro Literário Celebra os 70 Anos de Fernando Canto, neste sábado (25)

Por Silvio Carneiro.

Em uma noite repleta de emoção e cultura, o clube de leitura Café com Letras, em parceria com Bruno Muniz, Tiago Quingosta e a Revista Literária O Zezeu, realizará um evento extraordinário em comemoração aos setenta anos de Fernando Canto, presidente da Academia Amapaense de Letras. Este encontro especial acontecerá no SEBRAE/AP, às 18h, e promete reunir leitores, escritores, representantes do setor literário, a comunidade artística e a população em geral para homenagear um dos maiores ícones da cultura amapaense.

Fernando Pimentel Canto, nascido em Óbidos-PA, em 29 de maio de 1954, é um multifacetado sociólogo, professor doutor, poeta, cronista, contista e músico. Ao longo de sua vida, dedicou-se incansavelmente à valorização e divulgação da arte e cultura amapaenses, especialmente através de seus estudos e entusiasmo pela tradição do Marabaixo. Retratista fiel da realidade ribeirinha e propagador da identidade amazônica, Fernando Canto é uma figura indispensável na construção do patrimônio cultural do Amapá.

Livros de Fernando Canto

Com o tema central no livro “Mama Guga”, uma das obras mais emblemáticas do autor, o evento proporcionará uma imersão no universo literário e cultural de Fernando Canto. No entanto, a homenagem se estenderá a todo o conjunto de sua obra, destacando sua inestimável contribuição para a literatura e cultura regional.

A programação começará às 18h com a abertura por Soraia Brito (Clube de Leitura Café com Letras), seguida pelas boas-vindas e uma apresentação musical de Osmar Júnior e Zé Miguel, músicos com quem Fernando Canto tem várias composições em parceria. Às 18h30, Soraia Brito conduzirá a apresentação do autor e sua obra, iniciando uma conversa rica sobre “Mama Guga”. Durante a discussão, haverá intervenções artísticas e poéticas de Pat Andrade, Mathias de Alencar, Márcio Paixão, Poetas Azuis e Lara Utzig, tornando o evento dinâmico e envolvente.

Às 20h, Carla Nobre encerrará a conversa e as intervenções sobre “Mama Guga” com seus comentários sobre a obra. Em seguida, às 20h15, Hayam Chandra trará mais uma intervenção especial. Os depoimentos de amigos próximos, como Jorge Herberth, Elton Tavares, Paulo Tarso e Yurgel Caldas, começarão às 20h30, oferecendo um toque pessoal e íntimo à celebração.

A noite culminará com a entrega de uma placa honrosa a Fernando Canto pelos membros da Academia Amapaense de Letras às 21h, um reconhecimento formal e solene à sua trajetória e às suas contribuições culturais.

Este encontro literário, além de uma merecida homenagem a Fernando Canto, é também um testemunho da rica tapeçaria cultural do Amapá, tecida por aqueles que, como ele, dedicam suas vidas à arte e à identidade da nossa terra. O evento promete ser um marco na celebração da cultura amapaense, unindo corações e mentes em torno do legado de um verdadeiro mestre.

Serviço:

– Data: 25 de maio de 2024

– Horário: 18h

– Local: SEBRAE/AP – Av. Ernestino Borges, 740, Julião Ramos, Macapá-AP

– Entrada: Gratuita

Para todos que desejam mergulhar na cultura amazônica e celebrar a vida e obra de Fernando Canto, este evento é imperdível. Venha participar desta grande homenagem e vivenciar a riqueza cultural do Amapá em sua mais pura essência.