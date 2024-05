Devotos Celebram o Dia de Santa Rita de Cássia em Óbidos

Óbidos, 22 de maio de 2024 — Nesta quarta-feira, a cidade de Óbidos foi tomada por um profundo espírito de devoção e fé durante as celebrações em homenagem a Santa Rita de Cássia, conhecida como a santa das Causas Impossíveis. A procissão, que percorreu diversas ruas do Bairro do Centro, emocionou os fiéis que acompanharam fervorosamente o cortejo.

O trajeto da procissão teve início no Hospital Dom Floriano (Santa Casa) e se estendeu por várias ruas da cidade, onde a imagem da santa foi recebida com homenagens e demonstrações de fé. O cortejo seguiu até a praça Barão do Rio Branco, culminando na chegada à Catedral de Sant'Ana. Na catedral, os devotos se reuniram para a celebração da santa missa, presidida pelo Padre Adalberto Santos.

A programação especial foi cuidadosamente organizada pelo casal Wanderluci e Ângela Sarrazin, Nádia Canto e família, entre outros devotos, que dedicaram seu tempo e esforço para enfeitar o andor de Santa Rita com flores naturais doadas pela comunidade. Esses gestos de devoção e amor à santa evidenciam a importância que ela possui na vida dos fiéis e a fé inabalável que nutrem em sua intercessão.

A celebração do dia de Santa Rita de Cássia em Óbidos é um momento significativo de fé, comunhão e esperança. Através da procissão e da missa, os fiéis têm a oportunidade de expressar sua devoção e buscar a intercessão da santa em suas causas mais difíceis. Que a fé e o exemplo de Santa Rita continuem a iluminar os corações dos obidenses e de todos aqueles que buscam a força divina em suas vidas.

www.obidos.ent.br - Fotos de Vander N Andrade e MAuro Nayan