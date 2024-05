Alcoa Foundation mapeia quatro cadeias de valor com potencial de expansão em Juruti

Parceria com a Pronatura também vai facilitar a descarbonização de cadeias produtivas âncoras, incentivando o desenvolvimento sustentável e a resiliência climática no município.

A Alcoa Foundation assinou parceria com o Instituto Pronatura International, agência global com 38 anos de experiência em desenvolvimento socioeconômico sustentável, para impulsionar novas cadeias de valor em Juruti, no oeste do estado do Pará. O objetivo é aplicar soluções integradas de mercado, que sejam mensuráveis e escaláveis, para oferecer sustentação e independência financeira para os negócios locais das comunidades após o ciclo de mineração da Alcoa na região.

Inicialmente já foram selecionadas quatro cadeias de valor com potencial de expansão no município: mandioca, restauração florestal, açaí e frutas em geral e turismo ecológico-cultural de base comunitária. Marcelo Carvalho de Andrade, fundador e Chairman Pronatura International, conta que outra possibilidade está ligada aos créditos de carbono. Além de compensar as emissões, a ideia é incrementar a renda dos moradores e ainda contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.

“Vamos analisar a viabilidade de créditos de carbono alavancarem cadeias produtivas âncoras e também descarbonizarem economias agrícolas, promovendo conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável da população e resiliência climática. Acreditamos que esse sistema pode impactar significativamente a vida do pequeno produtor local, gerar renda e trazer progresso econômico para a região”, explica Marcelo.

Turismo

Com duração de um ano, o trabalho analisará o potencial das cadeias de valor já existentes, em relação à segurança alimentar e garantia de processos produtivos agrícolas, identificando oportunidades de excedente futuro para a comercialização e geração de riquezas vinculadas a diferentes modos de vida e manejos dos produtos florestais. Será usada a metodologia Shared Value Platform (SVP), que cria uma cadeia transversal de valores capaz de integrar as comunidades e promover práticas sociais, econômicas e ambientais ainda mais sustentáveis para o município, que fica no coração da Floresta Amazônica.

O estudo, que envolve mapeamentos, entrevistas e visitas a campo, levantará quais cadeias de valor, além das relacionadas ao sistema alimentar praticado, são também ambições sociais das comunidades e possíveis de serem fomentadas para geração de renda, trabalho, afirmação da identidade e pertencimento ao território. Ao todo serão quatro visitas da agência ao município.

“A Alcoa Foundation tem o prazer de apoiar este projeto, que ajudará as comunidades a aproveitarem os produtos locais para construir fluxos de renda sustentáveis e promover o crescimento econômico na região”, afirma Caroline Rossignol, presidente da Alcoa Foundation.

Empreendedorismo também ganha força com outras iniciativas inovadoras

Outros projetos de incentivo ao empreendedorismo da Alcoa Foundation já promovem o desenvolvimento social e econômico em Juruti, fortalecendo a autonomia das comunidades:

Centro Tecnológico em Geociências e Engenharia Aplicada: investimento de R$ 2,1 milhões em equipamentos e materiais para a criação de laboratórios de Geoestatística e Planejamento de Mineração e Mecânica de Rochas e Solos, em Juruti, e Laboratórios de Análises Químicas, em Santarém, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A inauguração está prevista ainda para este ano, incentivando a inovação e favorecendo, inclusive, outras empresas que necessitam de profissionais qualificados na região.

Banco Juruti Sustentável (Banjus): parceria entre a Alcoa Foundation e o Instituto Juruti Sustentável (IJUS), o Banjus facilita o acesso ao crédito para empreendedores da região com negócios sustentáveis ativos, nas áreas de produção de alimentos orgânicos, sistemas agroflorestais e coleta de resíduos sólidos, por exemplo. Na estratégia piloto do projeto, em 2021, foram investidos R$ 929 mil em 10 comunidades, alcançando 10 famílias. Já em seu primeiro edital, executado em 2023, o banco comunitário beneficiou 34 empreendimentos, injetando mais de R$ 600 mil na renda dos clientes.

Juruti UP: realizado pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia com o apoio da Alcoa Foundation, com investimento de R$ 1 milhão, o projeto promove o empreendedorismo sustentável entre os jovens da região, por meio de metodologias como design thinking e psicologia positiva. O propósito é estimular ideias de negócios e oferecer educação empreendedora para contribuir com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com foco nas riquezas da floresta, biodiversidade e agricultura sustentável. Em 2023 a pré-aceleração contou com a participação de 76 integrantes em 12 cadeias produtivas.

Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos colaboradores, os esforços filantrópicos da organização contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Para mais informações, acesse www.alcoa.com/foundation/en.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade. A unidade de beneficiamento é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos associadas e pátios de estocagem. Já a frota ferroviária conta com três locomotivas com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto. Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, R$ 74 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

Sobre o Instituto Pronatura International

O Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais - ProNatura Internacional foi criado no Brasil em 1985 e expandiu-se globalmente em 1992, estendendo suas atividades nos Estados Unidos, Europa, América do Sul e Central, África e Ásia. O ProNatura é reconhecido por seu pioneirismo no campo da sustentabilidade e a organização ajudou a definir o modelo de Desenvolvimento Sustentável antes mesmo de a terminologia ser inventada, no início dos anos 1990, sendo uma das principais pioneiras na área. Ao longo do caminho, o Pronatura International foi reconhecido por diversos órgãos relevantes, como: Nações Unidas, Mitchell International Award, World Petroleum Congress Award – “Award for Excellence in Social Responsibility” e CNN/Time Magazine.

FONTE: Comunicação/Alcoa