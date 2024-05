Aluna do IFPA-Campus Óbidos, Railana Mota, participará da 2ª Fase da Olimpíada de Matemática

A estudante Railana Silva da Mota, do IFPA – Campus Óbidos, foi selecionada para participar da 2ª fase da Olimpíada de Matemática das Instituições Federais (OMIF). O evento acontecerá de 24 a 26 de maio de 2024, no Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) Cuiabá - Bela Vista.

Railana foi uma das três paraenses aprovadas na primeira fase da competição, destacando-se entre inúmeros participantes de todo o país. A próxima etapa será presencial e contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, minicursos, oficinas, atividades culturais e outras ações que serão divulgadas no site oficial do evento.

Amigos e professores de Railana, na despedida de sua viagem.

Segundo o Regulamento, a OMIF é um projeto abrangente de ensino, pesquisa e extensão, combinando uma competição de matemática com um encontro de estudantes e docentes. Seu objetivo é promover a formação continuada, destacar a importância da matemática, fomentar a acessibilidade, e servir como uma estratégia pedagógica eficaz. O evento é itinerante e direcionado para estudantes e professores do ensino técnico integrado ao Ensino Médio das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assim como para estudantes e professores da educação básica das redes municipal, estadual e de escolas privadas da região onde ocorre o encontro.

Railana da Mota e os demais participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, trocar experiências e representar com orgulho suas respectivas instituições e estados.

