Peregrinação de Senhora Sant'Ana nas residências dos obidenses continua em Belém

A imagem peregrina de Senhora Sant'Ana, padroeira dos obidenses, chegou a Belém no dia 11 de maio e permanecerá na capital paraense até o dia 1º de junho. Desde sua chegada, a imagem já visitou dezenas de residências de obidenses que vivem em Belém, trazendo momentos de grande alegria e emoção para os devotos.

Segundo a Coordenação responsável pela peregrinação, as visitas pelos lares dos devotos de Sant'Ana residentes em Belém continuam intensamente. Entre as famílias que tiveram o privilégio de receber a padroeira em suas casas estão as famílias de Paulo Bentes, Jr Canto, Graci Andrade, Célio Simões, Ana Maria, Izarina Tavares, Dino Priante, Famílias Caluff, Brasil, Figueredo e Vieira, entre outras.

Ressaltamos que no dia 18 de maio aconteceu o Almoço Especial com Sant´Ana, do qual os obidenses participaram ativamente, adquirindo os pratos especialmente preparados por Evander Batista, Gracina Canto, Lyginha e Betânia Guerreiro, Neuza Azevedo, Rosicleia, Glicicia e Graziela Galate, Sinira, entre outros. “O evento foi um sucesso total o evento do alomço com Sant´Ana”, afirmou Evander Batista, um dos organizaores!

Organizadores e participantes do Almoço com Sant´Ana

A peregrinação da imagem de Senhora Sant'Ana representa uma oportunidade única para os fiéis expressarem sua devoção e receberem as bênçãos da padroeira dos obidenses. A presença da imagem sagrada em Belém fortalece a fé da comunidade, promovendo momentos de reflexão, oração e união entre os fiéis.

A visitação da imagem continuará até o dia 01 de junho, culminando com um evento de encerramento na Igreja de Lourde. Este evento é de grande importância religiosa para a comunidade obidense em Belém. Após essa data, a imagem de Sant'Ana seguirá para Manaus, depois retornará para Óbidos, encerrando sua jornada de peregrinação.

A Coordenação da visitação em Belém, composta por D. Rosicleia Galate, Gracina Canto, Graziela Imbeloni e outros membros, está à disposição para fornecer mais informações sobre os locais de visitação da imagem de Senhora Sant'Ana em Belém, bem como o cronograma completo de sua peregrinação.

Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Coordenação. A peregrinação de Senhora Sant'Ana continua a ser uma fonte de renovação espiritual e de união para todos os obidenses em Belém.

Galeria de Fotos.....



www.obidos.ent.br - Fotos cedidas pela Coordenação da Peregrinação.