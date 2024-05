Círio marca o início da Festividade de Santa Maria em Óbidos

ÓBIDOS – A tradicional Festividade de Santa Maria, no Bairro do Centro, em Óbidos, teve seu início na segunda-feira, dia 27 de maio, e seguirá até o dia 31 de maio de 2024. Este ano, o evento é organizado pelo Conselho Pastoral Comunitário de Santa Maria e traz o tema "Maria, Mãe Medianeira da Família".

A abertura da festividade foi marcada pelo Círio de Santa Maria, que partiu da residência da Sra. Floriza Mileo e seguiu até a Catedral de Sant’Ana. Lá, a Santa Missa foi celebrada pelo Padre Adalberto Santos, dando início oficial às celebrações. Aconteceu também a apresentação da Folia de Santa Maria, que há mais de 50 anos se apresenta em Óbidos.

Após a missa, as atividades continuaram no Cliper de Sant’Ana, onde os participantes puderam desfrutar de um jantar seguido de leilão e bingo. Durante toda a semana da festividade, os visitantes terão a oportunidade de aproveitar um variado cardápio especialmente preparado para a ocasião, além de diversas atrações culturais, leilões de oferendas e mais bingos.

A festividade culminará no dia 31 de maio, às 18h, com a imagem de Santa Maria saindo em carreata para visitar as comunidades e paróquias de Óbidos. A celebração se encerrará de forma solene com a Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana, marcando o fim de uma semana de intensa devoção e festividades.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7001-cirio-marca-o-inicio-da-festividade-de-santa-maria-em-obidos#sigProId7770dd6c6c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade