OPORTUNIDADE: MRN abre inscrições para 60 vagas de Jovem Aprendiz

Os selecionados contarão com formação teórica e prática, com as atividades começando já no mês de junho.

A Mineração Rio do Norte (MRN) abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2024, oferecendo aos jovens do distrito de Porto Trombetas e comunidades vizinhas a oportunidade de obter sua primeira experiência profissional por meio de uma formação teórica e prática. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a iniciativa disponibiliza 60 vagas, divididas entre os cursos de Mecânica de Manutenção de Máquinas Industriais e Mecânica de Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários, com 30 vagas cada. As inscrições estão abertas até o dia 03 de junho e podem ser realizadas no Portal de Oportunidades da MRN.

O Programa Jovem Aprendiz é voltado para jovens, com idade entre 18 e 22 anos, que tenham concluído o ensino médio e que possam comprovar através de certificado e histórico escolar. Além de moradores do distrito de Porto Trombetas, filhos de empregados da MRN ou de empresas terceirizadas atuantes na região também podem participar do processo.

A estrutura do programa inclui aulas teóricas ministradas pelo SENAI e atividades práticas nas áreas operacionais da MRN, proporcionando uma formação completa e integrada. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com uma carga horária de quatro horas diárias. A iniciativa tem duração mínima de um ano, com previsão de início em junho de 2024, seguindo o cronograma estabelecido pela instituição.

Esta iniciativa representa uma excelente oportunidade para os jovens da região iniciarem suas carreiras em uma das maiores empresas de mineração do país, adquirindo conhecimentos valiosos e experiências práticas que contribuirão significativamente para seu futuro profissional.

- Programa Jovem Aprendiz 2024

- Período de inscrições: até 03/06 (segunda-feira).

- Local de inscrições: Portal de Oportunidades da MRN.

FONTE: COmunicação/MRN