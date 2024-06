Missa Solene marca o último dia da Festividade de Santa Maria em Óbidos

Óbidos, 31 de maio de 2024 - A manhã desta sexta-feira foi marcada pela Missa Solene que celebrou o último dia da Festividade de Santa Maria, realizada na Catedral de Sant'Ana. A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e contou com a presença de fiéis de toda a cidade.

Durante sua homilia, Dom Bernardo Johannes destacou a importância da Visitação de Nossa Senhora, relembrando a história bíblica em que Maria visita sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. "Estamos concluindo este mês de maio com esta celebração muito bela sobre a visitação de Nossa Senhora à Isabel, grávida de João Batista, demonstrando amor, compaixão e fé. O encontro entre Maria e Isabel, ambas grávidas de filhos que teriam missões cruciais na história da nossa Igreja e de nossas vidas", disse o Bispo, emocionando os presentes.

A programação do último dia da Festividade de Santa Maria continua com uma série de eventos que prometem envolver toda a comunidade. Às 18h, está prevista uma carreata denominada "Visitação da Bem-Aventurada Virgem Maria", que passará pelas comunidades e paróquias da cidade de Óbidos. Em seguida, haverá a Celebração de Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant'Ana, encerrando os festejos com uma cerimônia especial.

A Festividade de Santa Maria é um evento tradicional em Óbidos, celebrando a fé e a devoção dos moradores à Virgem Maria. As celebrações deste ano reforçaram o sentimento de união e espiritualidade entre os fiéis, que participaram ativamente de todas as atividades programadas.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Informações e fotos Mauro Nayan