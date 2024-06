ÓBIDOS: Carreata e Coroação de Maria encerram Festividade de Santa Maria 2024

ÓBIDOS – Nesta sexta-feira, dia 31, a comunidade do Centro em Óbidos celebrou o encerramento da Festividade de Santa Maria com uma série de eventos drelisiosos e culturais. Os fiéis participaram de uma carreata, uma missa e a tradicional coroação de Santa Maria, marcando o fim das comemorações.

A carreata, que percorreu vários Bairros da cidade, culminou na Catedral de Sant’Ana. A chegada dos veículos foi seguida pela celebração de encerramento da festividade, presidida pelo Padre Jorge Pereira. O evento reuniu uma grande quantidade de devotos, lotando a Catedral e demonstrando a forte devoção da comunidade.

No_final_da_missa, ocorreu a coroação de Santa Maria, uma cerimônia tradicional que contou com a participação de muitos jovens. A coroação da Virgem Maria é um tema significativo na arte cristã, especialmente popular na Itália entre os séculos XIII e XVIII. Este ato litúrgico é também o quinto mistério glorioso do Santo Rosário e é comemorado durante o mês de maio em várias comunidades católicas.

Após_a_cerimônia_religiosa, as atividades culturais tomaram conta do Clipler de Sant’Ana. O público pôde apreciar apresentações musicais, participar de um leilão e do tradicional bingo. O evento foi animado pelo Trio Recordações, que trouxe um clima festivo ao encerramento das celebrações.

A Festividade de Santa Maria é um momento de profunda fé e comunhão para a comunidade de Óbidos, unindo os devotos em uma série de eventos que celebram a espiritualidade e a cultura local.

