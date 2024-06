Iniciou a 2ª Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral em Óbidos

Óbidos - Nesta sexta-feira, dia 31, o Haras Joaquim Arruda do Amaral abriu as portas para a 2ª Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral, com as bênçãos de NS de Nazaré, feita por Padre Leonardo. O evento, que se estenderá até o domingo, dia 02, promete um fim de semana repleto de competições emocionantes e atrações imperdíveis.

Com uma premiação total de 30 mil reais, os competidores das modalidades Profissional e Amador terão a chance de disputar os primeiros lugares e garantir parte desse valor. A programação de sábado, dia 01, inclui uma série de competições de laço, além de shows, exposições e um torneio de pênaltis.

Haras Joaquim Amaral, onde está acontecendo o evento

Uma das grandes novidades deste ano é a Fazendinha, vinda diretamente de Manaus, que traz uma exposição de Pônei, Avestruz, Lhama, Mini Boi e Mini Vaca. A Fazendinha oferece ainda passeios de pônei e charrete, além do desafio do touro mecânico, garantindo diversão para todas as idades.

As atrações musicais prometem animar o público com apresentações de Elder Lemos, Gilvandro Costa, Foguinho, Kamon, Eloilson Ribeiro, Banda Lazer e DZ Grandão & Didico, distribuídas ao longo dos três dias de festa.

No domingo, dia 02 de junho, acontecerá o Bingão da 2ª Prova de Laço. As cartelas estão sendo vendidas por R$ 10,00, com prêmios que incluem R$ 500,00 para o 1º e 2º lugares, R$ 1.000,00 para o 3º e 4º lugares e uma novilha como 5º prêmio.

Promovido por Amaralzinho e colaboradores, o evento é uma verdadeira celebração da cultura sertaneja, combinando tradição, esporte e diversão para toda a família. Para facilitar o acesso, haverá transporte disponível através de ônibus particular saindo da cidade de Óbidos até o local do evento.

A 2ª Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral promete ser um evento imperdível, trazendo alegria e entretenimento para todos os presentes. Não perca!

