Comunidade de Alenquer Celebra o Círio de Santo Antônio

A comunidade de Alenquer vivenciou um momento de profunda espiritualidade e união na manhã deste sábado, dia 01 de junho, durante a realização do tradicional Círio de Santo Antônio. O evento, que é um marco de Fé e devoção, teve início na comunidade de São Miguel Arcanjo, situada no bairro Grande Vitória.

A abertura do Círio foi marcada pela Santa Missa celebrada às 06h30, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Ao lado dele, o Pároco de Santo Antônio, Padre Manuel, e outros sacerdotes conduziram a celebração. Esse momento de oração e reflexão reuniu os fiéis em uma demonstração de comunhão e devoção a Santo Antônio, destacando a importância da fé na vida da comunidade.

Logo após a missa, os devotos deram início ao percurso de 5km pelas ruas do município. O trajeto foi repleto de orações, louvores e homenagens a Santo Antônio, refletindo a profunda fé e devoção do povo Ximango. A caminhada foi um símbolo de união, mostrando a força da comunidade em torno de sua crença e tradição religiosa.

O ponto alto do evento aconteceu no Largo da Matriz de Santo Antônio, onde os fiéis receberam uma bênção especial de Dom Bernardo. Utilizando a relíquia de Santo Antônio, o bispo abençoou todos os presentes, marcando oficialmente o início das festividades em homenagem ao santo padroeiro. Este momento solene foi um marco de esperança e renovação da fé para todos os participantes.

A celebração do Círio de Santo Antônio é um testemunho do amor fraterno e da amizade social que a figura do santo inspira. A comunidade de Alenquer, através deste evento, reafirma seu compromisso com os valores de união, solidariedade e fé. Que a intercessão de Santo Antônio continue guiando e fortalecendo a fé dos fiéis, promovendo sempre o amor e a fraternidade entre todos.

Que Santo Antônio seja sempre um exemplo de amor e devoção, iluminando o caminho de todos os seus devotos e inspirando ações de amizade e solidariedade na comunidade de Alenquer e além.

FONTE: Diocese de Óbidos, com fotos de Agência Tenório e Fernando Sena