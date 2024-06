Despedida de Sant’Ana Peregrina reúne obidenses em Belém

BELÉM – A tradicional Peregrinação de Sant’Ana em Belém, realizada desde 2002 com o objetivo de visitar obidenses que há muito tempo não retornam a Óbidos e manter viva a fé do povo obidense, chegou ao fim neste sábado, 1º de junho, na capital paraense.

O encerramento deste ano ocorreu na Igreja de Lourdes, com uma missa iniciada às 18h, presidida pelo Padre Adalberto Santos, presidente da Festividade de Senhora Sant’Ana 2024. A celebração começou com a entrada da imagem Peregrina de Sant’Ana, que emocionou os fiéis presentes. Ao final da missa, Padre Adalberto agradeceu a todos que participaram, direta ou indiretamente, da peregrinação da padroeira de Óbidos por Belém e convidou todos a prestigiarem a festividade que se inicia no dia 14 de julho, com o Círio Fluvial, e vai até o dia 26 de julho.

Após_a_missa,_no_salão da paróquia, ocorreu o tradicional lanche compartilhado, seguido de leilões de brindes ofertados pelos devotos de Sant’Ana e um animado bingo com muitos prêmios. Este evento visa arrecadar recursos para a festividade anual de Sant’Ana, que de acordo com a coordenação, os valores arrecadados com todas as promoções realizadas somam cerca de 20 mil reais.

A peregrinação em Belém, que teve início no dia 11 de maio e se estendeu até esta sexta-feira, dia 31, visitou mais de 50 residências de obidenses e devotos de Sant’Ana que residem na capital paraense. Este ano, as visitas incluíram momentos de oração, reflexão e confraternização, fortalecendo os laços da comunidade obidense em Belém.

Registramos algumas fotografias do evento de encerramento e realizamos também a transmissão AO VIVO pelas nossas redes sociais, que pode ser revista no seguinte endereço: https://www.facebook.com/obidos.net.br

A imagem pergrina de Sant´Ana seguiu neste domingo (02) para Manaus, onde fará peregrinação até o final de junho e depois retornará para Óbidos.

