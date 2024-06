2ª Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral encerra com grande público

Óbidos – Neste domingo, dia 2 de junho, a 2ª Edição da Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral teve prosseguimento no Haras Joaquim Arruda do Amaral, atraindo uma grande quantidade de público com uma série de eventos emocionantes e diversas atrações para todas as idades.

A programação do dia foi intensa, com várias competições de laço que se estenderam até a madrugada desta segunda-feira, dia 3 de junho. A prova, que ofereceu uma premiação total de R$ 30 mil, atraiu competidores das modalidades Profissional e Amador, não só de Óbidos, mas também de diversos municípios vizinhos. Os competidores disputaram acirradamente os primeiros lugares para garantir parte dessa premiação. Assim que tivermos os resultados oficiais, publicaremos aqui.

Premiação dos vencedores da Prova de Laço

Além das competições de laço, o evento contou com shows, exposições e um animado torneio de pênaltis, proporcionando diversão para todos os gostos. Uma das grandes atrações deste ano foi a Fazendinha, que apresentou exposições de Pônei, Avestruz, Lhama, Mini Boi e Mini Vaca. A Fazendinha também ofereceu passeios de pônei e charrete, além do desafio do touro mecânico, que fez muito sucesso entre as crianças.

Vídeo do Evento....

Durante o encerramento, ocorreu o Bingão da 2ª Prova de Laço, que premiou os vencedores com prêmios em dinheiro: R$ 500,00 para o 1º e 2º lugares, R$ 1.000,00 para o 3º e 4º lugares e uma novilha como 5º prêmio.

Promovido por Amaralzinho e colaboradores, o evento foi uma verdadeira celebração da cultura sertaneja, combinando tradição, esporte e diversão para toda a família. O evento foi bastante prestigiado pelos obidenses, assim como por comitivas de municípios vizinhos, reunindo um grande público e comprovando o sucesso desta edição.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7023-2-edicao-da-prova-de-laco-joaquim-arruda-do-amaral-encerra-com-grande-publico#sigProIdc541fee0e0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.ent.br - Com Informações e fotos de Mauro Pantoja