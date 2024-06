Prefeitura de Óbidos promove excursão para Terra Santa e fortalece vínculos com idosos

Óbidos – Mais de 200 idosos de Óbidos embarcaram em uma viagem inesquecível para Terra Santa, no Oeste do Pará, em uma excursão promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). O objetivo da iniciativa foi promover a integração e a qualidade de vida dos participantes, proporcionando momentos de alegria, diversão e convívio social.

A viagem teve início na tarde de quinta-feira, 30 de maio, com um passeio de ferry-boat, que foi animado por uma seresta com músicos locais. Ao chegarem em Terra Santa na madrugada de sexta-feira, os idosos foram recepcionados com festa no Terminal Hidroviário e apresentações culturais.

A programação incluiu visitas à Praça Santa Isabel, a um projeto de exposição de artesanato local, à Escola Municipal São Sebastião, onde conheceram o Boi-Bumbá “Veludinho”, e ao Estádio Municipal Francisco Feitosa, onde assistiram a apresentações de carimbó.

A última parada da excursão foi a Pousada e Balneário Paraíso, um local paradisíaco com paisagens exuberantes, onde os idosos puderam relaxar e aproveitar a companhia uns dos outros.

Uma ação com impacto positivo

A logística da viagem foi cuidadosamente planejada para garantir o conforto e a segurança dos participantes. Contou com aproximadamente 40 pessoas trabalhando na organização e com o apoio de 5 veículos, incluindo 2 ônibus.

A iniciativa foi elogiada pela população e pelas autoridades de Terra Santa. A Prefeitura de Óbidos recebeu duas comendas pela realização da excursão: a “Comenda Verde de Mérito Ambiental”, que reconhece a contribuição no Turismo Comunitário e Sustentável, e uma Menção Honrosa em prol do Fortalecimento dos Vínculos Familiares.

“É um momento muito importante essa excursão, pois retrata como o Sistema SUAS deve funcionar em atenção aos nossos adolescentes, jovens e nossos idosos. Eu me sinto muito feliz e realizado em poder proporcionar a realização de tantos sonhos”, afirmou o prefeito de Óbidos, Jaime Silva.

A secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos, Aldanete Farias, destacou o compromisso da Prefeitura em promover ações que valorizam os idosos. “Isso é um direito garantido e faz parte da política de assistência social. Queremos agradecer a todos os envolvidos neste projeto, desde nossa equipe da Semdes até os demais setores que foram peças fundamentais para o sucesso de mais essa ação da prefeitura municipal”, disse Aldanete.

A excursão para Terra Santa foi um grande sucesso e demonstrou o compromisso da com o bem-estar dos idosos, promovendo a integração social, a qualidade de vida e o fortalecimento dos vínculos familiares.

FONTE:Comunicação/PMO