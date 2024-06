Óbidos realiza nos dias 26 e 27 de junho a campanha de doação de sangue 2024

Doadores precisam ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde e Óbidos (Semsa), realiza a Campanha de Doação de Sangue 2024, nos dias 26 e 27 de junho. A triagem e coletas serão realizadas na Santa Casa de Misericórdia, localizada no bairro Centro, no horário de 8h às 17h.

As bolsas de sangue coletadas em Óbidos são enviadas para o Hemocentro Regional de Santarém, que diariamente fornece hemocomponentes à Agência Transfusional de Óbidos.

Cada doação pode salvar até quatro vidas. Não importa o tipo de sangue, tem sempre alguém precisando de ajuda.

Critérios para doar sangue

Estar bem de saúde e alimentado; ter entre 16 e 69 anos de idade (16 e 17 anos com autorização dos pais); pesar a partir de 50 kg. É obrigatório apresentar documento de identificação com foto e assinatura emitida por órgão oficial (Ex: RG, carteira profissional, reservista, conselhos de classe).

Impedimentos para fazer a doação

Pessoas com comportamento de risco para doenças transmissíveis pelo sangue, com múltiplos parceiros sexuais e usuários de drogas injetáveis; gestantes e quem ainda está amamentando até um ano; quem teve dengue a menos de 30 dias; quem teve hepatite após os dez anos de idade; quem tem a Doença de Chagas; quem está com gripe ou febre a menos de uma semana; quem esteve em área endêmica de malária há pelo menos 6 meses; quem sofre de epilepsia; quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 4 horas, mediante avaliação; quem não dormiu por pelo menos 6 horas na noite anterior à doação.

A Campanha de doação de Sangue 2024 é uma realização da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos e a Fundação Hemopa.

Junho Vermelho

O Junho Vermelho é uma ação voltada à conscientização da população sobre a doação de sangue. Ela acontece em todo o Brasil e ganha mais espaço a cada edição. A campanha busca conscientizar as pessoas sobre a doação de sangue, um gesto simples, rápido e praticamente indolor que pode salvar até 4 vidas a cada doação.

Serviço

Evento: Campanha de Doação de Sangue 2024

Local: Santa Casa de Misericórdia

Data: 26 e 27 de junho

Horário: 8h às 17h

Endereço: Tv. Rui Barbosa, 335, bairro Centro

Público: pessoas entre 16 e 69 anos, pesando a partir de 50 kg, em boas condições de saúde.

