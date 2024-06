Óbidos realiza II Fórum Comunitário do Selo Unicef

Nesta sexta-feira, 7 de junho, o município de Óbidos, localizado no oeste do Pará, sediou o II Fórum Comunitário do Selo Unicef. O evento, realizado no templo da Paz Church, no bairro Cidade Nova, reuniu representantes de entidades governamentais e da sociedade civil para avaliar os avanços no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. A realização do fórum é um passo obrigatório para a certificação no Selo Unicef, que reconhece municípios comprometidos com a promoção dos direitos infanto-juvenis.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Elison Santos, destacou a importância do fórum como uma etapa crucial para a obtenção da certificação. "Hoje culminamos o processo de certificação do Selo Unicef. Este é um momento importante para a sociedade obidense. Aqui avaliamos os desafios que ainda enfrentamos e tentamos organizar as metas que faltam para conseguir a certificação do Selo Unicef em nosso município", afirmou Elison.

Durante o fórum, foram feitas avaliações sobre a implementação dos resultados do Plano de Ação Municipal pelos Direitos das Crianças e Adolescentes. Aldanete Farias, secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos, ressaltou o trabalho realizado nos últimos quatro anos. "Desde que o prefeito Jaime Silva aderiu ao Selo Unicef, todo o município se uniu em prol dos direitos das crianças e adolescentes. Implementamos várias ações no campo das políticas públicas durante esses três anos e meio", disse Aldanete.

O Plano de Ação Municipal, aprovado no primeiro fórum em 2022, estabeleceu metas para as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Elison Santos destacou os avanços obtidos: "Na educação, reduzimos a evasão escolar; na saúde, atingimos nossas metas de vacinação; e na assistência social, acompanhamos as famílias cadastradas no Cadastro Único. Esses avanços nos deixam otimistas quanto à certificação do município."

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que visa estimular e reconhecer os avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Ítalo Souza, articulador municipal do Selo Unicef, expressou sua gratidão pelo empenho de todos. "No II Fórum Comunitário, reafirmamos nosso compromisso com a construção de um mundo mais justo e humano, não apenas em Óbidos, mas em todo o Pará e no Brasil", concluiu.

A certificação do Selo Unicef ocorre ao término do ciclo 2021-2024, reconhecendo os municípios que avançaram em indicadores sociais e participação cidadã.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7035-obidos-realiza-ii-forum-comunitario-do-selo-unicef#sigProIda533ac73f7 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO – Informações Marcus Cantuário e Fotos de Odirlei Santos