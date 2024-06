ÓBIDOS: Ritmos do nosso Pará animou o Arraiá da Escola São José

ÓBIDOS – Em clima de festas juninas, o município de Óbidos tem se transformado em um verdadeiro palco de manifestações culturais, e a Escola do Ensino Médio São José não ficou de fora dessa celebração. Nesta quinta-feira, dia 07 de junho, a escola realizou o seu tradicional Arraiá, que atraiu um excelente público e lotou a quadra da instituição.

Durante o evento, alunos, diretores e servidores da Escola São José se mobilizaram para proporcionar uma noite inesquecível para a comunidade obidense. Diversas danças coreografadas pelos alunos foram apresentadas, encantando a todos os presentes. Entre os grupos que se apresentaram estavam Sedução Cabocla, Encanto Paraense, Dança Sairé, Boi Mineiro, Carimbó da Amazônia, Festribal, Encanto Obidense, Coração Junino, Encanto de São João e outros.

O cardápio junino diversificado, com comidas típicas da época, foi outro atrativo que conquistou o público. As apresentações, recheadas de cores, alegria e tradição, mantiveram os espectadores envolvidos do início ao fim, criando um ambiente de celebração e valorização da cultura local.

Registramos algumas fotografias e vídeos que mostram um pouco da festa realizada pela comunidade estudantil. A animação e o entusiasmo dos participantes foram contagiantes, tornando o Arraiá da Escola São José um grande sucesso.

Com eventos como este, Óbidos continua a reafirmar sua rica tradição cultural, celebrando as festas juninas com muita música, dança e alegria. As festividades prometem continuar ao longo do mês, mantendo a cidade em um clima festivo e animado.

www.obidosnet.br - Informações, fotos e vídeos, Vander N Andrade