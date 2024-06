ÓBIDOS: Festival do Jaraqui 2024 teve Lucro de mais de 20 Mil Reais

Óbidos, PA – A Diretoria da Associação Cultural Obidense (ACOB), responsável pela administração do Museu Integrado de Óbidos, anunciou nesta sexta-feira, 07 de junho, a prestação de contas do Festival do Jaraqui 2024, revelando um lucro significativo de R$ 21.865,80.

Em uma coletiva de imprensa, a diretora da ACOB, Maria Alice Aquino, juntamente com Williams Canto e o Secretário de Cultura Luiz Carlos, destacou o sucesso do evento. Maria Alice informou que o Festival de Jaraqui 2024 superou todas as expectativas e que foi um grande sucesso, ressaltando em um lucro expressivo, como detalhado na prestação de contas.

Os recursos arrecadados serão destinados a melhorias no Museu Integrado de Óbidos. De acordo com Maria Alice, o valor será utilizado para uma pintura geral do museu, instalação de novas placas de identificação e manutenção do prédio, visando proporcionar mais conforto e uma experiência aprimorada para os visitantes.

A Diretoria da ACOB agradeceu a todos os patrocinadores, parceiros e ao público que contribuiu para o sucesso do Festival do Jaraqui 2024. "Esses investimentos são essenciais para continuarmos promovendo a cultura e preservando a história de Óbidos", finalizou Maria Alice.

Confira a Prestação de Contas do Festival do Jaraqui 2024 na Íntegra: