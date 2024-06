Ufopa recebe R$ 42 milhões para investir em obras, incluindo o Campus Óbidos

A Universidade vai receber R$ 6 milhões para investimento no Campus Óbidos.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) receberá R$ 42 milhões para investir em obras, com início ainda em 2024. Os valores virão do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023 pelo Governo Federal.

O PAC é dividido em dois grupos: Consolidação e Expansão. No PAC Consolidação, a Ufopa receberá R$ 30 milhões para construir o Bloco Modular Tapajós III (BMT 3), prédio que abrigará, entre outros cursos, o de Medicina; R$ 6 milhões para investimento no Campus Óbidos; e outros R$ 6 milhões para o Campus Oriximiná.

Já no PAC Expansão, a Ufopa será contemplada com um novo campus a ser implantado em Rurópolis, município localizado na região da Transamazônica, a 220 quilômetros de Santarém.

Concursos – A Ufopa também foi contemplada com um pacote de vagas para concursos de docentes e técnicos para consolidação dos cursos já existentes e ampliação de quatro cursos para cada campi fora de sede. Atualmente a Ufopa oferta o curso de Administração em Alenquer; Engenharia Civil, em Itaituba; Engenharia de Aquicultura, em Monte Alegre; Agronomia e Engenharia de Minas, em Juruti; Pedagogia, em Óbidos; Ciências Biológicas e Sistemas de Informação, em Oriximiná.

A confirmação dos repasses foi feita oficialmente durante reunião entre reitores e o ministro da Educação, Camilo Santana, com a presença do presidente Luíz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira, 10 de junho, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, esteve presente e recebeu com muita honra a notícia, garantia de continuidade de melhoramento da infraestrutura da universidade. Além disso, a instituição ganha fôlego com a implantação do Campus Rurópolis.

A reitora Aldenize Xavier assegura que sai de Brasília “muito otimista, com muito trabalho a fazer e muito confiante na melhoria do desenvolvimento para nossa região, através da Ufopa. Parabéns a todos os envolvidos em Rurópolis por essa mobilização, ao deputado federal Ayrton Faleiro e a toda a bancada paraense, que se mobilizou, e aos movimentos sociais, que também foram aguerridos nessa conquista”.

Sobre o PAC – O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em agosto de 2023, durante uma cerimônia no Rio de Janeiro. A iniciativa prevê 1 trilhão e 68 bilhões de reais em investimentos para retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos.

O primeiro PAC foi criado em 2007, também durante a gestão do presidente Lula, e teve como foco obras de infraestrutura e programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida.

O novo PAC, além de recursos do orçamento da União, conta com a participação de parlamentares e ainda com investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas. A estimativa é de que o total investido alcance a marca de R$ 1 trilhão até 2026.

FONTE: Comunicação/UFOPA