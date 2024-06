Grupo de Pesquisa da UFPa, GPSA Amazônias, laçou o Atlas Ambiental de Marapanim

No dia 5 de junho, pesquisadores do Grupo de Pesquisa Sociedade e Ambiente das Amazônias (GPSA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) participaram da cerimônia de lançamento do Atlas Ambiental do Município de Marapanim, no Estado do Pará. O evento ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Integral Nelson Rebêlo, reunindo diversas autoridades municipais e representantes de outras instituições.

O Atlas é um produto do Projeto Indicadores Geográficos de Riscos de Impactos Climáticos na Zona Costeira Urbana Paraense, desenvolvido entre 2021 e 2024, sob a coordenação do Professor Doutor Otávio do Canto, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Este documento apresenta mapas temáticos relacionados a quatro enfoques principais: desmatamento, erosão costeira, pressão urbana sobre os manguezais e cartografia participativa.

Durante o Lançamento do Atlas de Mrapanim

O Professor Doutor Otávio do Canto destacou a importância do Atlas: "O Atlas aborda temas cruciais como o desmatamento, a erosão costeira, a perda da costa paraense devido à erosão e a pressão urbana sobre os manguezais. Todos esses temas estão diretamente vinculados à necessidade de criar instrumentos de gestão ambiental municipal. Com o apoio do CNPq, conseguimos elaborar o Atlas Ambiental de Marapanim."

Dr. Otávio também anunciou o lançamento iminente do Atlas Ambiental do município de Maracanã, igualmente localizado na zona costeira do Pará. Ele explicou que a idealização do projeto surgiu das reflexões e interesses dos pesquisadores do GPSA-Amazônias, grupo vinculado ao CNPq e à UFPA. "A equipe que desenvolveu este projeto é multidisciplinar e está profundamente comprometida com o debate interdisciplinar e com questões ambientais", acrescentou.

O Atlas Ambiental de Marapanim não apenas auxiliará na tomada de decisões dos órgãos gestores do território, mas também servirá como uma ferramenta de empoderamento territorial para os habitantes locais, pesquisadores e demais interessados.

Para Acessar o Altas CLIQUE na Imagem ou AQUI.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Dr. Otávio do Canto