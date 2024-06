Ministério do Meio Ambiente realiza oficina para busca ativa do programa Bolsa Verde em Óbidos

Nesta quarta-feira (12), o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA), em parceria com a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conduziu uma oficina em Óbidos, no Oeste do Pará, com o objetivo de ampliar o número de beneficiários do programa Bolsa Verde.

O programa Bolsa Verde, iniciativa socioeconômica e ambiental do Governo Federal, oferece pagamentos trimestrais de R$ 600 para famílias que residem em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária, e territórios de povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas, entre outros. Atualmente, cerca de 400 famílias em Óbidos recebem o benefício, mas o MMA identificou que outras 229 famílias elegíveis ainda não estão cadastradas.

Moisés Sarraf, representante do MMA, enfatizou a importância da busca ativa: “Essas famílias têm direito ao pagamento de seiscentos reais a cada três meses, e esse pagamento é uma forma de incentivar as famílias a manter o seu modo de vida na zona rural da Amazônia, para que continuem com a pesca artesanal, as atividades extrativistas, realizando o manejo florestal, a produção de farinha, a produção de roçado na várzea, enfim, essas atividades que a gente sabe que contribuem com a conservação ambiental”.

O evento reuniu mais de 70 lideranças comunitárias de seis territórios do município de Óbidos, incluídos no programa Bolsa Verde (PAE Paru, PAE Maria Tereza, PAE Cacoal Grande, PAE Costa Fronteira, PAE Paraná de Baixo e PAE Três Ilhas), além de trabalhadores do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Aldanete Farias, secretária de Desenvolvimento Social, destacou a importância da participação comunitária: “Esse é um momento de orientação, capacitação, inclusive de busca ativa. Muitas pessoas que moram nesses lugares ainda não foram identificadas, o número de pessoas é reduzido”.

Elenita Braga, da coordenação geral de gestão socioambiental do MMA, ressaltou: “Essa busca ativa vem a propiciar um entendimento, a colaboração das lideranças locais dos povos e comunidades tradicionais, pra que a gente consiga identificar onde estão essas pessoas e trazer pra dentro do programa Bolsa Verde”.

Para participar, os beneficiários devem residir nos territórios contemplados, ter renda de até meio salário mínimo por membro da família, manter os dados no CadÚnico atualizados e assinar o termo virtual de adesão ao programa, disponível no site www.bolsaverde.mma.gov.br. Após a inclusão dos dados, os beneficiários aptos começam a receber o pagamento no mês seguinte.

www.obidos.net.br - FONTE: Comunicação/PMO