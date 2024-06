ÓBIDOS: Curso de Educação do Campo será implantado na Comunidade Quilombola de São José

ÓBIDOS – Em uma importante iniciativa para o fortalecimento da educação rural, o Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Óbidos, em parceria com a Prefeitura de Óbidos, implantará um Curso em Educação do Campo na Comunidade Quilombola de São José. Este projeto representa um passo significativo para a valorização e desenvolvimento das comunidades quilombolas na região.

No início desta semana, a diretora do IFPA – Campus Óbidos, Profa. Celyane Brandão e a Secretária de Educação do Município, Maria Zilda Bentes, acompanhados por um grupo de trabalho, visitaram a Comunidade Quilombola de São José para acertar os detalhes finais da implantação do curso. A visita foi essencial para alinhar as expectativas e necessidades da comunidade com o conteúdo e formato do curso.

Reunião do Grupo de Trabalho para criação do Curso

Conforme informações divulgadas, a parceria entre o IFPA - Campus Óbidos e a Prefeitura Municipal de Óbidos culminou em um acordo para a implementação do Curso de Educação do Campo. Este curso visa promover uma educação contextualizada e adaptada às especificidades do meio rural, contribuindo para a formação técnica e cidadã dos moradores da comunidade.

“Após muitas reuniões entre os membros do grupo de trabalho, hoje (12) foi batido o martelo e dado o pontapé inicial! Em breve haverá a aula inaugural na comunidade”, afirma uma postagem do IFPA – Campus Óbidos em sua página oficial.

O que é Educação no Campo?

A Educação do Campo é uma abordagem educacional que considera as particularidades e necessidades das populações rurais. Este modelo educativo busca integrar os saberes tradicionais e a realidade do campo ao currículo escolar, promovendo uma formação que respeite e valorize a cultura e as práticas locais. Além disso, visa o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, capacitando os indivíduos para atuar em suas localidades com conhecimentos técnicos e científicos aplicáveis ao contexto do campo.

Esta iniciativa é mais do que uma oferta de ensino; é uma estratégia para o empoderamento das comunidades quilombolas, fortalecendo suas identidades culturais e potencializando suas capacidades produtivas e de organização social. O Curso de Educação do Campo, ao ser implantado na Comunidade Quilombola de São José, abre novas perspectivas para os jovens e adultos, proporcionando-lhes ferramentas para um futuro mais próspero e autônomo.

www.obidos.net.br – Informações e Fotos IFPA – Campus Óbidos