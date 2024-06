Em Óbidos, Secretaria do Meio Ambiente premia as Melhores Práticas Ambientais

Evento integra a programação da Semana do Meio Ambiente 2024, com a Exposição Ideias Verdes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), na quinta-feira, dia 13, deu continuidade à programação denominada “Semana do Meio Ambiente 2024” e realizou a exposição denominada "Ideias Verdes” que teve como objetivo inspirar a comunidade por meio do potencial criativo e inovador dos jovens ambientalistas.

No decorrer da programação também foi entregue a premiação do 2º Concurso Melhores Práticas Ambientais aos participantes vencedores do concurso.

Participaram da exposição, projetos com criações e soluções sustentáveis dos alunos da Escola Estadual São José com o projeto Permanente por Afinidade intitulado “Jardim do Amor”; da escola de Ensino Médio Maurício Hamoy com o projeto de coleta e plantio de mudas de ipê da Amazônia; e do IFPA Campus Óbidos com um projeto de manejo sustentável de criação de peixe da espécie tambaqui.

Premiação

O 2º Concurso de Melhores Práticas Ambientais teve a participação de alunos do 8º ano da Escola Municipal São Francisco, com dois projetos inscritos na modalidade revistinha.

Concorreram ao prêmio duas obras literárias, sendo que a vencedora da categoria revistinha é "Meninas Pauxis" e o 2° lugar ficou com "Aprendendo a ser Sustentável: Minha terra de hoje, meu pão de amanhã".

“Participar desse concurso é tão importante pra gente se aprofundar nesse assunto de extrema importância que eu acho que todo mundo deveria saber um pouco mais. Estou muito grata em saber que no final nosso esforço e nosso trabalho deram certo e mais à frente outras pessoas poderão ter acesso a esse material com a publicação”, enfatizou Julia Ferreira, aluna representante do projeto vencedor na categoria revistinha.

Meninas Pauxis obra vencedora vencedora

Como incentivo, a escola vencedora recebeu como premiação uma fritadeira elétrica (Air Fryer) e o troféu Escola Sustentável.

O primeiro lugar contou com premiação para o professor coordenador que recebeu um certificado de honra ao mérito e um leitor de livros digitais (Kindle); os alunos receberam uma caixa de som bluetooth.

Para o 2º lugar, a premiação foi certificado de participação para o professor, mais um leitor de livros digitais (Kindle), e para os alunos, foram entregues medalhas e troféus, celebrando o desempenho exemplar e a contribuição significativa ao concurso.

“O nosso sentimento é de felicidade com a realização desse evento que fecha com a entrega de premiação a esses projetos fantásticos da escola São Francisco. Parabéns à escola e aos alunos pela dedicação. Aos demais parceiros que estiveram conosco trazendo seus trabalhos para nossa exposição, o nosso muito obrigado. Todas essas ações reforçam que devemos cuidar diariamente do meio ambiente com nossas atitudes voltadas ao bem-estar da comunidade”, afirmou Diego Ferreira, secretário municipal de Meio Ambiente.

A secretária de Educação de Óbidos, Maria Zilda Bentes, participou do evento e destacou a importância do trabalho de parceria entre as secretarias municipais.

“A educação só avança se trabalharmos em parceria, e esse projeto desenvolvido pela Semma vem trazendo um resultado muito positivo dentro das nossas escolas. A gente vê os alunos mais dedicados e compromissados com a educação. O Resultado é esse, uma revistinha produzida pelos próprios alunos que vai inspirar e incentivar outras pessoas com esse tema tão importante que é a preservação ambiental”, enfatizou Zilda.

A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental e ações sustentáveis. Em Óbidos, a programação 2024 tem como tema: Renovar, Restaurar, Reviver: Um movimento verde para o futuro.

Fonte Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário e Fotos: Odirlei Santos