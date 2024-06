Arraiá do Bom Pastor 2024: Uma Celebração de Convivência e Cultura

Na última sexta-feira, dia 14, a comunidade de Óbidos teve a oportunidade de participar do Arraiá do Centro Educacional Bom Pastor. O evento, que reuniu educandos, familiares e educadores, destacou-se pela alegria e pelo espírito de convivência fraterna que permeou a celebração.

A ornamentação do espaço escolar foi cuidadosamente preparada através de atividades pedagógicas, estimulando as habilidades artísticas das crianças na confecção das tradicionais bandeirinhas juninas. Além da decoração, o evento também promoveu a Campanha 18 de Maio - Faça Bonito!, reforçando a importância da proteção das crianças e adolescentes. Flores amarelas, símbolo da campanha, enfeitavam a quadra junina, lembrando a todos do dever de proteger e defender os jovens.

A festa contou com diversas atrações, começando com as danças típicas apresentadas pelas crianças. A turma do Maternal II “A”, sob a orientação da professora Elsilene e da auxiliar educacional Maria José, iniciou as apresentações com a dança "Mistura de Músicas", ao som de "Forró com Pé de Lata". Seguiu-se a turma do Pré I “A”, que apresentou a animada dança "Xote Eita Mulher Chorona", ensaiada pela professora Maria Luzia.

A celebração continuou com a turma do Maternal II “B” apresentando a "Dança da Saia de Chita", coordenada pela professora Gerlane e pela auxiliar Ana Keli. A dança destacou-se pela interatividade e pela formação de uma grande roda. As professoras também participaram com uma dança especial usando caixinhas dos casais caipiras.

A turma do Pré II “B”, sob a orientação da professora Rosyclea Mamede, trouxe a alegria do forró com a dança "Forró da Alegria". Em seguida, houve a esperada apresentação dos casais caipiras, destacando Anthony Levi Azevedo Sarmento e Isabele Helena Batista Guerreiro representando o Maternal II, e José Guilherme Santos da Silva e Andria Sophia Tavares Lopes representando a Pré-escola.

As apresentações continuaram com a turma do Maternal II “C” dançando "Eu me remexo, mexo", ensaiada pela professora Elsilene e a auxiliar Maria José. A turma do Pré I “B”, com a dança "Maria tá Peneirando", e a turma do Pré II “A”, com a quadrilha "Bom Pastor na Roça", também abrilhantaram o evento.

Os colaboradores da escola encerraram as danças com uma vibrante apresentação de carimbó, destacando as influências culturais africanas, indígenas e europeias nessa manifestação folclórica típica do Pará.

O evento foi concluído com a entrega da premiação para os casais caipiras Mister e Miss 2024, coroando uma noite repleta de diversão, cultura e aprendizado.

A equipe do Centro Educacional Bom Pastor, representada pela gestão escolar de Irmã Neiva Martins e a Ministra Geral Irmã Ivaldete Rodrigues, agradeceu a todos os presentes pela participação e apoio. Com um abraço fraterno, desejaram paz e bem a toda a comunidade educativa.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade